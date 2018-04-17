В инсценировках химатаки в Сирии участвовали работники скорой помощи

В Гааге состоялось заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором выступил постпред нашей страны Александр Шульгин.
Шульгин сообщил, что исполком ОЗХО не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании инцидента в сирийской Думе.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «У нас есть действительно серьезные основания предполагать, что с высокой степенью вероятности, highly likely, вот эта провокация была организована с помощью британских специальных служб».
По словам Шульгина, на следующую встречу ОЗХО Россия привезет участников этой постановки. Речь идет о лицах, которые снялись в фейковом ролике о химатаке. Нашим военным удалось найти двух героев этого видео. Оказалось, что мужчины имеют медицинское образование и работают в скорой помощи.
Ожидается, что уже завтра Думу посетят эксперты ОЗХО. Они должны выяснить, устраивалась ли химическая атака на самом деле. Не дожидаясь заключения специалистов, страны Запада обвинили во всем Дамаск и использовали это как предлог для ракетной атаки. По словам Шульгина, столь циничные действия показывают, что никакое расследование Америке и Европе не требуется.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «У нас есть действительно серьезные основания предполагать, что с высокой степенью вероятности, highly likely, вот эта провокация была организована с помощью британских специальных служб».
По словам Шульгина, на следующую встречу ОЗХО Россия привезет участников этой постановки. Речь идет о лицах, которые снялись в фейковом ролике о химатаке. Нашим военным удалось найти двух героев этого видео. Оказалось, что мужчины имеют медицинское образование и работают в скорой помощи.
Ожидается, что уже завтра Думу посетят эксперты ОЗХО. Они должны выяснить, устраивалась ли химическая атака на самом деле. Не дожидаясь заключения специалистов, страны Запада обвинили во всем Дамаск и использовали это как предлог для ракетной атаки. По словам Шульгина, столь циничные действия показывают, что никакое расследование Америке и Европе не требуется.
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