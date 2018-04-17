В сирийской Думе американские репортеры не нашли следов и очевидцев химатаки

Журналисты американского телеканала One America News Network приехали в сирийскую Думу, где якобы 10 дней назад была устроена химическая атака. Репортеры осмотрели территорию и пообщались с медиками и местными жителям, но никаких следов применения химического оружия не обнаружили.
В прямом эфире канала One America News Network репортер Пирсон Шарп рассказал, что вместе с представителями сирийских властей посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.
Пирсон Шарп, журналист: «Я поговорил примерно с десятью жителями района, который находится в квартале, где предположительно была совершена атака. Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке. Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда, ничего необычного они не заметили».
Репортер сообщил, что опросил еще 40–50 человек по всей Думе, но никто из них ничего не слышал про химическую атаку.
Пирсон Шарп: «Когда я спросил людей, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город. Когда я спросил „с какой целью?“, мне ответили, что боевики были в отчаянии, им нужна была возможность скрыться от сирийской армии, которая наседала на них».
Корреспондент побывал на площади, где, как утверждалось, и была устроена химическая атака, но и там не нашлось никаких свидетельств. Не оказалось их и в больнице, находившейся под контролем боевиков, и в комнате, где снимались видеоролики о загадочной химатаке и куда, как утверждалось, привозили пострадавших.
Пирсон Шарп: «Я поговорил с одним из врачей. В тот день во время атаки он был на дежурстве. Я спросил, что он тогда видел. Он сказал, что это был обычный день, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением (дыхательных путей), но других травм не было. Внезапно в комнату ворвалась группа неизвестных, они кричали, что произошла химическая атака. Они принесли людей, которые, как утверждалось, пострадали в результате нападения, и стали поливать их водой из шлангов. Доктора бросились оказывать людям помощь, а эти неизвестные, которые принесли пострадавших, стали все снимать на видео».
Журналист со ссылкой на очевидцев сообщил, что незваные гости с камерами собрались и ушли, как только закончили съемку.
Пирсон Шарп: «По словам врача, когда люди были в больнице, он не видел никаких признаков химической атаки… Люди, которые пришли, выглядели полностью здоровыми».
Узнал Шарп мнение мирных жителей о так называемой умеренной оппозиции, которая контролировала город.
Пирсон Шарп: «Они сказали, что нет такой умеренной оппозиции, а люди, при которых сирийцы жили, морили их голодом до смерти. Боевики не давали им еды, лекарств, все забирали себе. Говорят, если кто-то жаловался, то они убивали его самого и его семью».
По словам репортера Шарпа, местные жители благодарны президенту Сирии Башару Асаду за освобождение города.
Пирсон Шарп, журналист: «Я поговорил примерно с десятью жителями района, который находится в квартале, где предположительно была совершена атака. Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке. Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда, ничего необычного они не заметили».
Репортер сообщил, что опросил еще 40–50 человек по всей Думе, но никто из них ничего не слышал про химическую атаку.
Пирсон Шарп: «Когда я спросил людей, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город. Когда я спросил „с какой целью?“, мне ответили, что боевики были в отчаянии, им нужна была возможность скрыться от сирийской армии, которая наседала на них».
Корреспондент побывал на площади, где, как утверждалось, и была устроена химическая атака, но и там не нашлось никаких свидетельств. Не оказалось их и в больнице, находившейся под контролем боевиков, и в комнате, где снимались видеоролики о загадочной химатаке и куда, как утверждалось, привозили пострадавших.
Пирсон Шарп: «Я поговорил с одним из врачей. В тот день во время атаки он был на дежурстве. Я спросил, что он тогда видел. Он сказал, что это был обычный день, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением (дыхательных путей), но других травм не было. Внезапно в комнату ворвалась группа неизвестных, они кричали, что произошла химическая атака. Они принесли людей, которые, как утверждалось, пострадали в результате нападения, и стали поливать их водой из шлангов. Доктора бросились оказывать людям помощь, а эти неизвестные, которые принесли пострадавших, стали все снимать на видео».
Журналист со ссылкой на очевидцев сообщил, что незваные гости с камерами собрались и ушли, как только закончили съемку.
Пирсон Шарп: «По словам врача, когда люди были в больнице, он не видел никаких признаков химической атаки… Люди, которые пришли, выглядели полностью здоровыми».
Узнал Шарп мнение мирных жителей о так называемой умеренной оппозиции, которая контролировала город.
Пирсон Шарп: «Они сказали, что нет такой умеренной оппозиции, а люди, при которых сирийцы жили, морили их голодом до смерти. Боевики не давали им еды, лекарств, все забирали себе. Говорят, если кто-то жаловался, то они убивали его самого и его семью».
По словам репортера Шарпа, местные жители благодарны президенту Сирии Башару Асаду за освобождение города.
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