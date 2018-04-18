Ребенка за еду заставили участвовать в инсценировке химатаки в сирийской Думе

Российским журналистам удалось пообщаться в сирийской Думе с мальчиком, которого вынудили участвовать в постановке якобы химической атаки.
Как сообщает сайт Вести.Ru, 11-летний Хасан Диаб снимался в ролике о фальсифицированной химатаке «Белых касок» 7 апреля за еду — финики, рис, печенье. Ребенок на самом деле жив и здоров.
Хасан Диаб: «Мы были в подвале. Мама сказала мне, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: „Идите в больницу“. Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня схватили и стали поливать водой. А после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми».
После этого псевдоправозащитная организация «Белые каски» выложила в Интернет видео, которое якобы доказывает применение химического оружия в Думе, а жителям на видео якобы оказывают медпомощь при отравлении химвеществами.
И на кадрах все видят Хасана Диаба, которому актеры «оказывают» медицинскую помощь, когда он в ней не нуждается. Отца Хасана не было в это время дома, он был на работе. Когда он узнал о том, что ребенок в больнице, то побежал сразу туда.
Отец Хасана: «Когда я узнал, что ребенок в больнице, то отпросился с работы и побежал сразу туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал».
Фальсификация была сделана грубо и на скорую руку. Однако эти кадры послужили поводом для нанесения удара американцами, британцами и французами по суверенному государству — Сирии.
Хасан Диаб: «Мы были в подвале. Мама сказала мне, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: „Идите в больницу“. Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня схватили и стали поливать водой. А после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми».
После этого псевдоправозащитная организация «Белые каски» выложила в Интернет видео, которое якобы доказывает применение химического оружия в Думе, а жителям на видео якобы оказывают медпомощь при отравлении химвеществами.
И на кадрах все видят Хасана Диаба, которому актеры «оказывают» медицинскую помощь, когда он в ней не нуждается. Отца Хасана не было в это время дома, он был на работе. Когда он узнал о том, что ребенок в больнице, то побежал сразу туда.
Отец Хасана: «Когда я узнал, что ребенок в больнице, то отпросился с работы и побежал сразу туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал».
Фальсификация была сделана грубо и на скорую руку. Однако эти кадры послужили поводом для нанесения удара американцами, британцами и французами по суверенному государству — Сирии.
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