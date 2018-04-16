Терезу Мэй «поджарили» в парламенте за единоличное решение ударить по Сирии

Сегодня сразу два парламента — британский и французский — заявили дебаты по поводу действий своих правительств в отношении Сирии — в частности, недавних ракетных ударов. Британский уже собрался.

Тереза Мэй поддержала Дональда Трампа, но он, ясное дело, не приехал поддерживать ее в британский парламент сегодня. Отдуваться британскому премьеру приходится самостоятельно. И если бы ее выступление перед парламентом было эпиграфом к атаке, а не эпилогом, ей было бы сегодня легче. Потому что Мэй приходится объясняться не только потому, что ударила она по Сирии, а еще и потому, что повела себя, как вольная царица, коей не является. То есть не посоветовалась с парламентом, передает корреспондент НТВ Лиза Герсон.



Есть известный глагол в английском to grill — поджаривать. Его употребляют и по отношению к политикам. Сегодня в парламенте поджаривают Мэй.



Роль Британии в этой операции была вспомогательной. То есть американцы справились бы без четырех английских «Торнадо». Но Мэй важно было отблагодарить Трампа за то, что он выслал российских дипломатов и поверил ей на слово в деле отравления Скрипалей. Кстати, а как Скрипали? Про них тут полностью забыли, как будто их и на свете не было.



А ведь именно история с ними была подготовительной работой Мэй для удара по Сирии: она даже слова использует сегодня те же, что и пять недель назад, когда выступила в парламенте, обвиняя Россию в отравлении английского шпиона и его дочери.



Джереми Корбин, глава партии оппозиции, требует доказательств использования Сирией химоружия. Данные английских шпионов, которые невозможно проверить, к рассмотрению не принимаются. Глава шотландских националистов говорит, что юридические основания для нанесения удара слабые. Глава партии либерал-демократов Кейбл требует, чтобы Британия «не бежала хвостиком за Трампом».



В этом, очевидно, основной просчет Мэй. Ее же пресса с утра до вечера поливает Дональда Трампа грязью, тут проходят стотысячные демонстрации против него, королева Елизавета, которая обычно держит язык за зубами, отпускает на его счет колкости, его популярность здесь такова, что новое американское посольство похоже на крепость, обведенную средневековым рвом. Трамп, в конце концов, так и не решился сюда приехать — очевидно, что его будут встречать проклятиями, а не гимном. И на фоне такого отношения Мэй решается бежать у Трампа на поводу, пускать ракеты, прочитав три строчки в его Twitter.



Конечно, гордости англичан претит и то, что британцы в этом выступлении были на подтанцовках не только у Трампа, но и у Макрона. На вторых ролях. У Англии и Франции и так извечное противоборство. А тут Макрон оказался к Трампу как будто бы ближе.



То есть это не американские генералы привели Дональда Трампа в чувства за три дня, а Эммануэль Макрон. В данном случае Макрон не только показывает своим избирателям, насколько он якобы силен, но заодно и спасает собственную шкуру: если бы удар задел российские объекты, последствия у этих показательных выступлений были бы крайне серьезные для его страны.



Как и в Британии, лидер Франции оказался довольно в изолированном положении и нанес удар не столько по Сирии, сколько по собственной репутации. По словам Мари Ле Пэн, президент не действовал с мудростью и осторожностью.



Терезу Мэй на выходе из парламента и у ворот резиденции ждет антивоенная демонстрация. Про Мэй сегодня будут очень плохо говорить. Ей напомнят обо всех возможных последствиях таких ударов — и о риске терактов в Лондоне, и о новой волне беженцев в Европе.