Группа экспертов ОЗХО прибыла в сирийскую Думу

Специалисты ОЗХО уже прибыли в сирийский город Дума для расследования сообщений о предполагаемой химической атаке.
Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в сирийский город Дума для расследования сообщений о предполагаемой химатаке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Напомним, о подготовке миссии стало известно 10 апреля. На визите специалистов ОЗХО настаивала Россия. Российские военные также пообещали дать специалистам возможность без препятствий работать в городе и при необходимости предоставить транспорт и охрану.
В МИД РФ подтвердили прибытие группы в Сирию и ответили на заявление Франции о том, что Россия якобы отказывает ОЗХО в доступе в городе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление «крайне удивительным» и сообщила, что доступ экспертов в регион был затруднен, так как там еще находятся боевики.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Во-первых, Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО. Во-вторых, не являясь организатором поездки, при этом российская сторона предложила все содействие для того, чтобы она состоялась. И вот инспекторы уже в Думе. В-третьих, доступ инспекторов был затруднен в связи с тем, что в Думе еще остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности».
Захарова призвала власти западных стран «перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций».
Напомним, о якобы случившейся 7 апреля химической атаке в Думе заявил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждали, что сирийские военные сбросили на город бомбы с хлором. В Москве сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Накануне постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что видео с последствиями атаки постановочное и что России удалось найти актеров, которые в нем снялись.
Ряд западных стран, в том числе США, после сообщений об атаке обвинили сирийские власти в применении химического оружия. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.
Напомним, о подготовке миссии стало известно 10 апреля. На визите специалистов ОЗХО настаивала Россия. Российские военные также пообещали дать специалистам возможность без препятствий работать в городе и при необходимости предоставить транспорт и охрану.
В МИД РФ подтвердили прибытие группы в Сирию и ответили на заявление Франции о том, что Россия якобы отказывает ОЗХО в доступе в городе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление «крайне удивительным» и сообщила, что доступ экспертов в регион был затруднен, так как там еще находятся боевики.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Во-первых, Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО. Во-вторых, не являясь организатором поездки, при этом российская сторона предложила все содействие для того, чтобы она состоялась. И вот инспекторы уже в Думе. В-третьих, доступ инспекторов был затруднен в связи с тем, что в Думе еще остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности».
Захарова призвала власти западных стран «перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций».
Напомним, о якобы случившейся 7 апреля химической атаке в Думе заявил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждали, что сирийские военные сбросили на город бомбы с хлором. В Москве сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Накануне постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что видео с последствиями атаки постановочное и что России удалось найти актеров, которые в нем снялись.
Ряд западных стран, в том числе США, после сообщений об атаке обвинили сирийские власти в применении химического оружия. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.
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