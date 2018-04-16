Россия предложила спецтранспорт и охрану экспертам ОЗХО в Сирии

В Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Одной из главных тем стала ситуация в Сирии, в том числе якобы имевший место инцидент с применением химоружия в городе Думе.
Ситуацию в сирийской Думе обсуждают и на заседании Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге. Встреча проходит в закрытом режиме. Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск в минувшую субботу, чтобы направятся на место предполагаемой химатаки в Думу. Россия готова предоставить сотрудникам ОЗХО спецтранспорт и охрану, заявили сегодня в центре по примирению враждующих сторон.
В постпредстве нашей страны при ОЗХО подчеркнули, что Москва не будет вмешиваться в работу миссии, и отметили, что США пытаются подорвать работу специалистов еще до их прибытия в Думу.
Экспертам ОЗХО предстоит разобраться в произошедшем в сирийской Думе, где, как считает ряд западных стран, упали бомбы с отравляющими веществами. Дамаск и Москва это опровергают, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны, принимающей активное участие «русофобской кампании». При этом глава внешнеполитического ведомства не уточнил, о какой именно стране идет речь.
В постпредстве нашей страны при ОЗХО подчеркнули, что Москва не будет вмешиваться в работу миссии, и отметили, что США пытаются подорвать работу специалистов еще до их прибытия в Думу.
Экспертам ОЗХО предстоит разобраться в произошедшем в сирийской Думе, где, как считает ряд западных стран, упали бомбы с отравляющими веществами. Дамаск и Москва это опровергают, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны, принимающей активное участие «русофобской кампании». При этом глава внешнеполитического ведомства не уточнил, о какой именно стране идет речь.
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