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    Британский журналист усомнился в химатаке, побывав в сирийской Думе

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    • Фото: ru.wikimedia.org
    Британский журналист усомнился в химатаке, побывав в сирийской Думе

    Британский журналист усомнился в химатаке, побывав в сирийской Думе

    Британский журналист усомнился в химатаке, побывав в сирийской Думе
  • Фото: ru.wikimedia.org

    • Британская The Independent опубликовала статью журналиста Роберта Фиска, который посетил сирийский город Дума и, пообщавшись с местными жителями, усомнился в том, что там произошла химическая атака.

    Независимому британскому журналисту Роберту Фиску удалось поговорить с доктором из больницы, куда якобы были доставлены пострадавшие от химатаки. Тот изложил все события иначе, чем представляет их Запад. Врач рассказал, что сидевшие в подвале во время обстрелов люди в Думе отравились не газом, а всего лишь наглотались пыли и начали задыхаться. Но, по словам доктора, один из представителей организации «Белые каски» крикнул: «Газ!» И началась паника.

    Фиск также рассказал, что пообщался с жителями Думы, и, к его удивлению, большинство не знает ни о предполагаемой «газовой атаке», ни даже о ракетных ударах Запада. Они живут своей жизнью, констатировал британец.

    Роберт Фиск, журналист: «Я прошел через этот город совершенно свободно — без солдат, полицейских или наблюдателей. Только два сирийских друга, камера и ноутбук».

    Статья Фикса опубликована в сегодняшнем номере The Independent.

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    Ранее журналисты американского телеканала One America News Network после визита в Думу заявили об отсутствии следов применения химического оружия. Они также пообщались с медиками и местными жителям, но никто из них не подтвердил факт инцидента. Репортер Пирсон Шарп опросил около 50 человек, и некоторые из них предположили, что «химатаку» инсценировали боевики, которым нужна была возможность скрыться от преследовавшей их сирийской армии.

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    Накануне постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на заседании исполнительного совета ОЗХО рассказал, что в сирийской Думе не было ни одного свидетеля предполагаемой химатаки, которая стала поводом для ракетного удара коалиции. В больницах нет ни одного пострадавшего от химоружия, а на месте предполагаемой атаки не найдено никаких следов химических боеприпасов. Зато удалось найти участников съемок постановочного видео, которое считалось доказательством химатаки, сказал российский представитель.

    Напомним, что о якобы случившейся 7 апреля «химической атаке» в Думе, заявили ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждали, что при сирийские военные сбросили на город бомбы с хлором. В ВОЗ со ссылкой на «партнеров в сфере здравоохранения» заявили о 500 пострадавших и более 70 погибших.

    В Москве сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, обвинили сирийские власти в применении химического оружия. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.

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