Британский журналист усомнился в химатаке, побывав в сирийской Думе

Британская The Independent опубликовала статью журналиста Роберта Фиска, который посетил сирийский город Дума и, пообщавшись с местными жителями, усомнился в том, что там произошла химическая атака.
Независимому британскому журналисту Роберту Фиску удалось поговорить с доктором из больницы, куда якобы были доставлены пострадавшие от химатаки. Тот изложил все события иначе, чем представляет их Запад. Врач рассказал, что сидевшие в подвале во время обстрелов люди в Думе отравились не газом, а всего лишь наглотались пыли и начали задыхаться. Но, по словам доктора, один из представителей организации «Белые каски» крикнул: «Газ!» И началась паника.
Фиск также рассказал, что пообщался с жителями Думы, и, к его удивлению, большинство не знает ни о предполагаемой «газовой атаке», ни даже о ракетных ударах Запада. Они живут своей жизнью, констатировал британец.
Роберт Фиск, журналист: «Я прошел через этот город совершенно свободно — без солдат, полицейских или наблюдателей. Только два сирийских друга, камера и ноутбук».
Статья Фикса опубликована в сегодняшнем номере The Independent.
Ранее журналисты американского телеканала One America News Network после визита в Думу заявили об отсутствии следов применения химического оружия. Они также пообщались с медиками и местными жителям, но никто из них не подтвердил факт инцидента. Репортер Пирсон Шарп опросил около 50 человек, и некоторые из них предположили, что «химатаку» инсценировали боевики, которым нужна была возможность скрыться от преследовавшей их сирийской армии.
Накануне постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на заседании исполнительного совета ОЗХО рассказал, что в сирийской Думе не было ни одного свидетеля предполагаемой химатаки, которая стала поводом для ракетного удара коалиции. В больницах нет ни одного пострадавшего от химоружия, а на месте предполагаемой атаки не найдено никаких следов химических боеприпасов. Зато удалось найти участников съемок постановочного видео, которое считалось доказательством химатаки, сказал российский представитель.
Напомним, что о якобы случившейся 7 апреля «химической атаке» в Думе, заявили ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждали, что при сирийские военные сбросили на город бомбы с хлором. В ВОЗ со ссылкой на «партнеров в сфере здравоохранения» заявили о 500 пострадавших и более 70 погибших.
В Москве сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, обвинили сирийские власти в применении химического оружия. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.
Фиск также рассказал, что пообщался с жителями Думы, и, к его удивлению, большинство не знает ни о предполагаемой «газовой атаке», ни даже о ракетных ударах Запада. Они живут своей жизнью, констатировал британец.
Роберт Фиск, журналист: «Я прошел через этот город совершенно свободно — без солдат, полицейских или наблюдателей. Только два сирийских друга, камера и ноутбук».
Статья Фикса опубликована в сегодняшнем номере The Independent.
Ранее журналисты американского телеканала One America News Network после визита в Думу заявили об отсутствии следов применения химического оружия. Они также пообщались с медиками и местными жителям, но никто из них не подтвердил факт инцидента. Репортер Пирсон Шарп опросил около 50 человек, и некоторые из них предположили, что «химатаку» инсценировали боевики, которым нужна была возможность скрыться от преследовавшей их сирийской армии.
Накануне постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на заседании исполнительного совета ОЗХО рассказал, что в сирийской Думе не было ни одного свидетеля предполагаемой химатаки, которая стала поводом для ракетного удара коалиции. В больницах нет ни одного пострадавшего от химоружия, а на месте предполагаемой атаки не найдено никаких следов химических боеприпасов. Зато удалось найти участников съемок постановочного видео, которое считалось доказательством химатаки, сказал российский представитель.
Напомним, что о якобы случившейся 7 апреля «химической атаке» в Думе, заявили ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждали, что при сирийские военные сбросили на город бомбы с хлором. В ВОЗ со ссылкой на «партнеров в сфере здравоохранения» заявили о 500 пострадавших и более 70 погибших.
В Москве сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, обвинили сирийские власти в применении химического оружия. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.
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