Владимир Путин дал большое интервью австрийским СМИ накануне визита в эту страну. В числе прочих серьезных вопросов ведущий австрийской телерадиокомпании ORF Армин Вольф поинтересовался, как появляются фотографии российского президента «в полуголом виде».
Крым никогда не вернется в состав Украины, условий для этого просто не существует. Об этом заявил Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF в преддверии своего визита в Вену.
Антироссийские настроения Запада были одной из ключевых тем беседы. И, конечно, в этой связи Армин Вольф, журналист австрийской телерадиокомпании ORF, не мог обойти вниманием резонансные обвинения о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, а также в выборы некоторых европейских государств, напомнив при этом, что за океаном главным виновником вмешательств считают петербургского ресторатора Евгения Пригожина.
Владимир Путин, президент РФ: «Господина Пригожина называют „поваром Путина“. Он действительно занимается ресторанным бизнесом. Но теперь я хочу у Вас спросить: Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой то европейской стране? Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой то из европейских стран либо в США! Это не смешно?»
Вопросов было много, и не только о политике. Так, например, журналист поинтересовался, как в Сеть попадают фотографии президента с голым торсом, имея ввиду портреты российского лидера с отдыха и рыбалки, и что об этом думает сам Путин. Российского лидера вопрос ничуть не смутил.
Владимир Путин: «Вы сказали „в полуголом“. Слава богу, не „в голом“. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу».
Говорили также о ситуации на Корейском полуострове и в Сирии, расследовании крушения Boeing 777 в Донбассе, а также об отношениях Москвы и Евросоюза.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Антироссийские настроения Запада были одной из ключевых тем беседы. И, конечно, в этой связи Армин Вольф, журналист австрийской телерадиокомпании ORF, не мог обойти вниманием резонансные обвинения о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, а также в выборы некоторых европейских государств, напомнив при этом, что за океаном главным виновником вмешательств считают петербургского ресторатора Евгения Пригожина.
Владимир Путин, президент РФ: «Господина Пригожина называют „поваром Путина“. Он действительно занимается ресторанным бизнесом. Но теперь я хочу у Вас спросить: Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой то европейской стране? Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой то из европейских стран либо в США! Это не смешно?»
Вопросов было много, и не только о политике. Так, например, журналист поинтересовался, как в Сеть попадают фотографии президента с голым торсом, имея ввиду портреты российского лидера с отдыха и рыбалки, и что об этом думает сам Путин. Российского лидера вопрос ничуть не смутил.
Владимир Путин: «Вы сказали „в полуголом“. Слава богу, не „в голом“. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу».
Говорили также о ситуации на Корейском полуострове и в Сирии, расследовании крушения Boeing 777 в Донбассе, а также об отношениях Москвы и Евросоюза.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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