Путин прокомментировал мем про поездку верхом на медведе

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в шутку посетовал на то, что его фотографиями в рабочей обстановке интересуются меньше, чем снимками, на которых он запечатлен с обнаженным торсом.

658 Интернет

Путин

СМИ

фото

Отвечая на вопрос в ходе интервью NBC, как стоит воспринимать его фотографии с обнаженным торсом верхом на коне, президент РФ Владимир Путин отметил, что расслабляется подобным образом. При этом российский лидер посетовал, что его рабочими фотографиями интересуются гораздо меньше.



Владимир Путин, президент РФ: «Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется».



Путин отметил, что видел в Сети и коллажи, где он скачет верхом на медведе.



Владимир Путин: «Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют».



