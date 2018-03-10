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    Путин прокомментировал мем про поездку верхом на медведе

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин прокомментировал мем про поездку верхом на медведе

    Путин прокомментировал мем про поездку верхом на медведе

    Путин прокомментировал мем про поездку верхом на медведе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в шутку посетовал на то, что его фотографиями в рабочей обстановке интересуются меньше, чем снимками, на которых он запечатлен с обнаженным торсом.

    Отвечая на вопрос в ходе интервью NBC, как стоит воспринимать его фотографии с обнаженным торсом верхом на коне, президент РФ Владимир Путин отметил, что расслабляется подобным образом. При этом российский лидер посетовал, что его рабочими фотографиями интересуются гораздо меньше.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется».

    Путин отметил, что видел в Сети и коллажи, где он скачет верхом на медведе.

    Владимир Путин: «Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют».

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