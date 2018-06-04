Путин: для расследования катастрофы MH17 необходимо учитывать все аргументы

Владимир Путин прокомментировал доклад международных следователей о крушении Boeing 777 в Донбассе.
Российский лидер подчеркнул, что российские специалисты не были допущены к расследованию, а те, кто его проводил, просто не слышали российские аргументы.
Владимир Путин, президент РФ: «Российские эксперты не допущены к расследованию. Наши аргументы не принимаются во внимание. Никто в этой комиссии не хочет нас слушать. Но Украина, которая заинтересована в определенном исходе расследования, может участвовать в расследовании. Трагедия, о которой мы говорим, была ужасной. Нам очень жаль погибших людей, их семьи, но расследование катастрофы должно быть объективным и вестись всеми сторонами».
По словам президента, для того, чтобы понять, «как это страшное событие произошло» и «пролить свет на все факторы», необходимо учитывать все аргументы, в том числе и российские.
Также в интервью австрийскому телеканалу ORF Путин подчеркнул, что все стороны конфликта в Донбассе используют оружие советского и российского производства, и напомнил, что недавно в Малайзии заявили, что убедительных доказательств для того, чтобы обвинять России в катастрофе, нет.
Напомним, пассажирский Boeing 777 авикомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек — граждане 10 государств.
В конце мая Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, говорится, что самолет был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском.
В России эти обвинения отвергли. В частности, в Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву. А в МИД РФ обратили внимание на то, что расследование было предвзятым и однобоким.
Владимир Путин, президент РФ: «Российские эксперты не допущены к расследованию. Наши аргументы не принимаются во внимание. Никто в этой комиссии не хочет нас слушать. Но Украина, которая заинтересована в определенном исходе расследования, может участвовать в расследовании. Трагедия, о которой мы говорим, была ужасной. Нам очень жаль погибших людей, их семьи, но расследование катастрофы должно быть объективным и вестись всеми сторонами».
По словам президента, для того, чтобы понять, «как это страшное событие произошло» и «пролить свет на все факторы», необходимо учитывать все аргументы, в том числе и российские.
Также в интервью австрийскому телеканалу ORF Путин подчеркнул, что все стороны конфликта в Донбассе используют оружие советского и российского производства, и напомнил, что недавно в Малайзии заявили, что убедительных доказательств для того, чтобы обвинять России в катастрофе, нет.
Напомним, пассажирский Boeing 777 авикомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек — граждане 10 государств.
В конце мая Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, говорится, что самолет был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском.
В России эти обвинения отвергли. В частности, в Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву. А в МИД РФ обратили внимание на то, что расследование было предвзятым и однобоким.
Комментарии