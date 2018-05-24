В Минобороны прокомментировали выводы голландских следователей по крушению Boeing в Донбассе

В российском оборонном ведомстве отрицают причастность к катастрофе лайнера над Донецкой областью в 2014 году.
В Минобороны прокомментировали выводы международной группы следователей, которые заявили, что выпущенная по Boeing 777 ракета якобы была из воинской части Курска.
В российском военном ведомстве опровергли это заявление и подчеркнули, что международной группе следователей следует опираться на факты и показания очевидцев трагедии. В Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву.
Из заявления Минобороны РФ: «Хотим обратить внимание, что голландскими исследователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам».
В ведомстве отметили, что свидетели крушения, в частности, делали заявления о катастрофе под запись, в том числе европейским и американским СМИ.
Из заявления Минобороны РФ: «Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17, ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ».
Также в ведомстве заверили, что Россия никогда не перебрасывала зенитные ракетные комплексы на территорию Украины, передает «Интерфакс».
Из заявления Минобороны РФ: «Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границы никогда не пересекало».
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
В российском военном ведомстве опровергли это заявление и подчеркнули, что международной группе следователей следует опираться на факты и показания очевидцев трагедии. В Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву.
Из заявления Минобороны РФ: «Хотим обратить внимание, что голландскими исследователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам».
В ведомстве отметили, что свидетели крушения, в частности, делали заявления о катастрофе под запись, в том числе европейским и американским СМИ.
Из заявления Минобороны РФ: «Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17, ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ».
Также в ведомстве заверили, что Россия никогда не перебрасывала зенитные ракетные комплексы на территорию Украины, передает «Интерфакс».
Из заявления Минобороны РФ: «Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границы никогда не пересекало».
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
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