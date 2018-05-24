Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 19:30
Пресс-конференция президентов России и Франции
    •  

    В Минобороны прокомментировали выводы голландских следователей по крушению Boeing в Донбассе

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, MAXIM ZMEYEV
    В Минобороны прокомментировали выводы голландских следователей по крушению Boeing в Донбассе

    В Минобороны прокомментировали выводы голландских следователей по крушению Boeing в Донбассе

    В Минобороны прокомментировали выводы голландских следователей по крушению Boeing в Донбассе
  • Фото: Reuters © 2018, MAXIM ZMEYEV

    • В российском оборонном ведомстве отрицают причастность к катастрофе лайнера над Донецкой областью в 2014 году.

    В Минобороны прокомментировали выводы международной группы следователей, которые заявили, что выпущенная по Boeing 777 ракета якобы была из воинской части Курска.

    В российском военном ведомстве опровергли это заявление и подчеркнули, что международной группе следователей следует опираться на факты и показания очевидцев трагедии. В Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву.

    Из заявления Минобороны РФ: «Хотим обратить внимание, что голландскими исследователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам».

    В ведомстве отметили, что свидетели крушения, в частности, делали заявления о катастрофе под запись, в том числе европейским и американским СМИ.

    Из заявления Минобороны РФ: «Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17, ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ».

    Также в ведомстве заверили, что Россия никогда не перебрасывала зенитные ракетные комплексы на территорию Украины, передает «Интерфакс».

    Из заявления Минобороны РФ: «Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границы никогда не пересекало».

    смотретьНовые свидетели подтвердили причастность украинской армии к катастрофе MH17
    Новые свидетели подтвердили причастность украинской армии к катастрофе MH17
    Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.

    Новости по теме

    Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru