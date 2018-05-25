Минобороны: сбившая MH17 ракета не могла принадлежать ВС РФ

В российском военном ведомстве ответили на обвинения международной следственной группы в причастности России к крушению Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году.
В Минобороны пояснили, что ракета, фрагмент который был представлен следователями как доказательство причастности России к авиакатастрофе, не могла принадлежать Вооруженным силам РФ. Ее серийный номер указывает на то, что она была произведена в 1986 году, а в России все ракеты этого года выпуска были списаны в 2011-м.
Из сообщения Минобороны РФ: «Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности Вооруженных сил РФ к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса „Бук“. Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе».
Как отметили в Минобороны, представленный фрагмент ракеты в действительности указывает на то, что за крушением лайнера, по-видимому, стоит украинская армия, которая продолжала использовать зенитные ракеты этого года выпуска.
Из сообщения Минобороны: «Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год, после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. Однако все это, безусловно, касается исключительно российских подразделений ПВО, получавших и получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России».
В ведомстве подчеркнули, что после развала СССР Украине, у которой было около 20 дивизионов ЗРК «БУК», с 1991 года не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.
На причастность Украины к катастрофе, как добавили в ведомстве, указывает и то, что голландская комиссия не раскрывает источник происхождения ракетного двигателя, который был представлен в расследовании. Единственной причиной может быть его вероятная принадлежность украинским вооруженным силам.
Напомним, международная следственная группа JIT накануне представила промежуточные результаты расследования. По мнению иностранных экспертов, ЗРК «БУК», из которого в небе над Донецкой областью был сбит Boeing, якобы принадлежал 53 зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курса. В Минобороны РФ опровергли эти данные, подчеркнув, что ни один «БУК» не пересекал российско-украинскую границу, и призвали голландских экспертов опираться в расследовании на факты и показания свидетелей.
Выводы международных экспертов ранее прокомментировал и Владимир Путин. Он заявил, что Россия должна быть допущена к расследованию, тогда она сможет признавать его итоги.
Из сообщения Минобороны РФ: «Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности Вооруженных сил РФ к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса „Бук“. Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе».
Как отметили в Минобороны, представленный фрагмент ракеты в действительности указывает на то, что за крушением лайнера, по-видимому, стоит украинская армия, которая продолжала использовать зенитные ракеты этого года выпуска.
Из сообщения Минобороны: «Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год, после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. Однако все это, безусловно, касается исключительно российских подразделений ПВО, получавших и получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России».
В ведомстве подчеркнули, что после развала СССР Украине, у которой было около 20 дивизионов ЗРК «БУК», с 1991 года не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.
На причастность Украины к катастрофе, как добавили в ведомстве, указывает и то, что голландская комиссия не раскрывает источник происхождения ракетного двигателя, который был представлен в расследовании. Единственной причиной может быть его вероятная принадлежность украинским вооруженным силам.
Напомним, международная следственная группа JIT накануне представила промежуточные результаты расследования. По мнению иностранных экспертов, ЗРК «БУК», из которого в небе над Донецкой областью был сбит Boeing, якобы принадлежал 53 зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курса. В Минобороны РФ опровергли эти данные, подчеркнув, что ни один «БУК» не пересекал российско-украинскую границу, и призвали голландских экспертов опираться в расследовании на факты и показания свидетелей.
Выводы международных экспертов ранее прокомментировал и Владимир Путин. Он заявил, что Россия должна быть допущена к расследованию, тогда она сможет признавать его итоги.
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