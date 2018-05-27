Порошенко пытается расколоть церковь ради повышения рейтинга

Украинский лидер решил завоевать сердца граждан и объявил, что украинскую церковь нужно сделать полностью независимой, то есть уже
де-юре уйти от Московского патриархата. На следующей неделе Священный синод решит, нужен ли такой раскол самой церкви.
В Днепре прошел митинг православных верующих против идеи президента Порошенко узаконить непризнанный Киевский патриархат. Некоторые прихожане принесли иконы и плакаты с лозунгами «Один бог — одна церковь», но даже не успели их толком развернуть, как людей сразу окружили радикалы, начали кричать националистические лозунги, толкать верующих, среди которых были и женщины с детьми, а потом и вовсе началась драка.
Это была небольшая демонстрация, но, похоже, это только начало. Дело в том, что на Украине действует два патриархата — Московский и никем в мировом православии не признанный Киевский. На его основе Порошенко и собрался создавать единую поместную церковь. Мол, ни один украинец не должен ходить в храмы, которые, как он выражается, «филиалы ФСБ, а священники — агенты Кремля».
Как передает корреспондент Валерия Алёхина, в апреле, фактически сразу после Пасхи, Пётр Порошенко сам полетел в Стамбул, в резиденцию Вселенского патриарха Варфоломея. Здесь переговоры длились несколько часов. Вернувшись в Киев, украинский лидер уверенно заявил, вопрос поместной церкви фактически решен, хотя в Константинопольском патриархате официально сказали только лишь о том, что приняли к рассмотрению обращение властей Украины и не более того.
Впрочем, президент Украины не впервой выдает желаемое за действительное. Порошенко вообще рассчитывал, что будет достаточно разговора тет-а-тет с Вселенским патриархом, а если что — можно попросить похлопотать и американских покровителей. Самые большие и богатые приходы Константинопольского патриархата сегодня именно в Штатах, следовательно, мнение тех, кто говорит или намекает оттуда, — не пустой звук.
Но уже стало известно, что Вселенский патриарх единолично решать украинский вопрос не будет. Да и не может. Ему нужно согласие всех 15 сестринских церквей. И как бы это не злило Порошенко, голос РПЦ принципиально важен, а там уже ответили, что президенту следует заняться своими делами.
Митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей РПЦ: «Это не дело светских властей — диктовать церкви, какую форму бытия, какую форму административного устройства ей избирать. Абсолютное большинство православных верующих Украины принадлежат к Украинской православной церкви, это миллионы верующих. И эти верующие не обращались ни к президенту Украины, ни к Константинопольскому патриарху с просьбой о даровании автокефалии».
В самом Киеве тоже не понимают, с чего это вообще Порошенко решает церковные вопросы? Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел говорит, что это за гранью всех православных канонов, но самое страшное, что президент сейчас специально, по сути, натравливает людей друг против друга на почве религии.
Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры: «Они церковь не поделят, церковь неделима, потому что она Соборная апостольская. Ее глава — Христос. Поэтому еще раз принесут раскол народа, бойню, кровопролитие. Если это на церковном уровне, на уровне вероисповедания, это страшно».
Автокефалия украинской церкви — давняя мечта националистов. Еще в 1992 году они кричали: независимому государству — независимая церковь! Тогда раскол в Русской православной церкви поддержал президент Кравчук, с его помощью и появился самозваный Киевский патриархат с лжепатриархом Филаретом, который действует до сих пор.
В свое время и президент Ющенко на волне национализма пытался легализовать эту церковь, но не смог, в том числе из-за несогласия канонических церквей. Многие эксперты уверены, что Порошенко ждет такой же провал. Категорически против его инициативы публично уже выступила польская и сербская церкви.
Ириней, епископ Бачский: «Мы никаких таких новых будто бы структур, где объединенные раскольники были бы признаны Константинополем, Вселенским патриархатом, не признаем. Мы будем солидарными, будем единодушными с Русской православной церковью».
Дорофей Савицкий, священник прихода Святой Марии Магдалины в Варшаве: «Преждевременные и непродуманные решения по вопросу автокефалии церкви на Украине могут привести к новым расколам».
Есть и более жесткая реакция. Некоторые священнослужители назвали это хамским вмешательством представителей светской власти в церковные дела и неприемлемой попыткой решить какие-то свои политические цели, прикрываясь заботой о церкви. То, что это больше не про религию, а про политику, в общем-то открыто, не стесняясь, говорит и сам Порошенко. Церковь он вообще называет инструментом в гибридной войне с Москвой.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Для меня дело утверждения поместной церкви — дело такой же важности, как полученный безвиз, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которое у нас впереди!»
На самом деле с помощью активного раскручивания киевской поместной церкви президент Порошенко пытается найти соратников. Дело в том, что у нынешнего президента Украины не то что низкий рейтинг, а очень высокий антирейтинг. Над рассказами о том, что Украина вот-вот вступит в ЕС и НАТО, народ уже откровенно посмеивается, поэтому разыгрывание религиозной темы — это, по сути, попытка Порошенко набрать себе очков перед началом предвыборной кампании.
Алексей Якубин, политический аналитик: «Судя по опросам, главное, что волнует большинство граждан, — это вопрос войны и мира в Донбассе. Свыше 60% граждан считают, что именно этот вопрос должен быть в приоритете у власти, на втором месте — вопрос социально-экономический, третий — возрождение промышленного потенциала страны. Но власть сознательно, понимая, что по тем вопросам она мало что может предложить, начинает разыгрывать вот эту церковную карту, закладывая мину замедленного действия».
Ведь если Константинополь откажет в автокефалии, Порошенко вообще больше нечем будет крыть. Это станет его политическим и личным поражением, особенно, как иронизируют в соцсетях, учитывая супернабожность президента. Тем временем без шуток на Украине сейчас больше всего боятся очередных атак радикалов. Все помнят, как они с разрешения, а иногда и по указанию власти нападали на ту же Киево-Печерскую лавру, как устраивали массовые погромы в храмах. А теперь Порошенко, как говорится, совсем терять нечего.
Это была небольшая демонстрация, но, похоже, это только начало. Дело в том, что на Украине действует два патриархата — Московский и никем в мировом православии не признанный Киевский. На его основе Порошенко и собрался создавать единую поместную церковь. Мол, ни один украинец не должен ходить в храмы, которые, как он выражается, «филиалы ФСБ, а священники — агенты Кремля».
Как передает корреспондент Валерия Алёхина, в апреле, фактически сразу после Пасхи, Пётр Порошенко сам полетел в Стамбул, в резиденцию Вселенского патриарха Варфоломея. Здесь переговоры длились несколько часов. Вернувшись в Киев, украинский лидер уверенно заявил, вопрос поместной церкви фактически решен, хотя в Константинопольском патриархате официально сказали только лишь о том, что приняли к рассмотрению обращение властей Украины и не более того.
Впрочем, президент Украины не впервой выдает желаемое за действительное. Порошенко вообще рассчитывал, что будет достаточно разговора тет-а-тет с Вселенским патриархом, а если что — можно попросить похлопотать и американских покровителей. Самые большие и богатые приходы Константинопольского патриархата сегодня именно в Штатах, следовательно, мнение тех, кто говорит или намекает оттуда, — не пустой звук.
Но уже стало известно, что Вселенский патриарх единолично решать украинский вопрос не будет. Да и не может. Ему нужно согласие всех 15 сестринских церквей. И как бы это не злило Порошенко, голос РПЦ принципиально важен, а там уже ответили, что президенту следует заняться своими делами.
Митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей РПЦ: «Это не дело светских властей — диктовать церкви, какую форму бытия, какую форму административного устройства ей избирать. Абсолютное большинство православных верующих Украины принадлежат к Украинской православной церкви, это миллионы верующих. И эти верующие не обращались ни к президенту Украины, ни к Константинопольскому патриарху с просьбой о даровании автокефалии».
В самом Киеве тоже не понимают, с чего это вообще Порошенко решает церковные вопросы? Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел говорит, что это за гранью всех православных канонов, но самое страшное, что президент сейчас специально, по сути, натравливает людей друг против друга на почве религии.
Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры: «Они церковь не поделят, церковь неделима, потому что она Соборная апостольская. Ее глава — Христос. Поэтому еще раз принесут раскол народа, бойню, кровопролитие. Если это на церковном уровне, на уровне вероисповедания, это страшно».
Автокефалия украинской церкви — давняя мечта националистов. Еще в 1992 году они кричали: независимому государству — независимая церковь! Тогда раскол в Русской православной церкви поддержал президент Кравчук, с его помощью и появился самозваный Киевский патриархат с лжепатриархом Филаретом, который действует до сих пор.
В свое время и президент Ющенко на волне национализма пытался легализовать эту церковь, но не смог, в том числе из-за несогласия канонических церквей. Многие эксперты уверены, что Порошенко ждет такой же провал. Категорически против его инициативы публично уже выступила польская и сербская церкви.
Ириней, епископ Бачский: «Мы никаких таких новых будто бы структур, где объединенные раскольники были бы признаны Константинополем, Вселенским патриархатом, не признаем. Мы будем солидарными, будем единодушными с Русской православной церковью».
Дорофей Савицкий, священник прихода Святой Марии Магдалины в Варшаве: «Преждевременные и непродуманные решения по вопросу автокефалии церкви на Украине могут привести к новым расколам».
Есть и более жесткая реакция. Некоторые священнослужители назвали это хамским вмешательством представителей светской власти в церковные дела и неприемлемой попыткой решить какие-то свои политические цели, прикрываясь заботой о церкви. То, что это больше не про религию, а про политику, в общем-то открыто, не стесняясь, говорит и сам Порошенко. Церковь он вообще называет инструментом в гибридной войне с Москвой.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Для меня дело утверждения поместной церкви — дело такой же важности, как полученный безвиз, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которое у нас впереди!»
На самом деле с помощью активного раскручивания киевской поместной церкви президент Порошенко пытается найти соратников. Дело в том, что у нынешнего президента Украины не то что низкий рейтинг, а очень высокий антирейтинг. Над рассказами о том, что Украина вот-вот вступит в ЕС и НАТО, народ уже откровенно посмеивается, поэтому разыгрывание религиозной темы — это, по сути, попытка Порошенко набрать себе очков перед началом предвыборной кампании.
Алексей Якубин, политический аналитик: «Судя по опросам, главное, что волнует большинство граждан, — это вопрос войны и мира в Донбассе. Свыше 60% граждан считают, что именно этот вопрос должен быть в приоритете у власти, на втором месте — вопрос социально-экономический, третий — возрождение промышленного потенциала страны. Но власть сознательно, понимая, что по тем вопросам она мало что может предложить, начинает разыгрывать вот эту церковную карту, закладывая мину замедленного действия».
Ведь если Константинополь откажет в автокефалии, Порошенко вообще больше нечем будет крыть. Это станет его политическим и личным поражением, особенно, как иронизируют в соцсетях, учитывая супернабожность президента. Тем временем без шуток на Украине сейчас больше всего боятся очередных атак радикалов. Все помнят, как они с разрешения, а иногда и по указанию власти нападали на ту же Киево-Печерскую лавру, как устраивали массовые погромы в храмах. А теперь Порошенко, как говорится, совсем терять нечего.
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