Порошенко сообщил о начале процедуры отделения украинской церкви

Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания автокефальной Украинской православной церкви.
О том, что Вселенский, или Константинопольский патриархат начинает процесс создания автокефальной украинской церкви, сообщил в воскресенье президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для введения автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял сегодня Святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса (разрешения — прим. НТВ.Ru) об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку, а также обращения иерархов украинских православных церквей».
Напомним, обращение о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви» было подписано украинскими священниками и политиками во вторник.
На Украине сейчас действуют фактически три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата и непризнанные православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Разговоры о «собственной церкви» на Украине идут еще с начала 1990-х. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что поддерживают объединение церквей, однако выразили опасения, что на данном этапе это приведет к новым проблемам: церковь Киевского патриархата пользуется поддержкой радикалов, которые громят и поджигают храмы Московского патриархата, обвиняя церковь в сепаратизме.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для введения автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял сегодня Святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса (разрешения — прим. НТВ.Ru) об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку, а также обращения иерархов украинских православных церквей».
Напомним, обращение о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви» было подписано украинскими священниками и политиками во вторник.
На Украине сейчас действуют фактически три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата и непризнанные православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Разговоры о «собственной церкви» на Украине идут еще с начала 1990-х. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что поддерживают объединение церквей, однако выразили опасения, что на данном этапе это приведет к новым проблемам: церковь Киевского патриархата пользуется поддержкой радикалов, которые громят и поджигают храмы Московского патриархата, обвиняя церковь в сепаратизме.
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