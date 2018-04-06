В Киеве ночью подожгли храм Московского патриархата

Кто-то совершил поджог храма.Благодарю от сердца пожарных Голоссеевского района.

Прости,Господи,поджигателям,ибо не ведают,что творят! Опубликовано Димитрием Гарчуком 5 апреля 2018 г.

Храм Иерусалимской иконы Богородицы в Киеве, который минувшей ночью подожгли неизвестные, относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. О нападении на храм сообщил на своей странице в Facebook настоятель Димитрий Гарчук.: «Кто-то совершил поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят».На фотографиях, опубликованных настоятелем, видны обгоревшие стены внутри храма.На территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Храмы УПЦ МП не раз подвергались нападениям, а священнослужители — притеснениям и гонениям. В стране также существует непризнанные мировым православием Киевский патриархат, а также Украинская автокефальная православная церковь.