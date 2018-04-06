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    В Киеве ночью подожгли храм Московского патриархата

    2 комментария
    • Фото: Димитрий Гарчук / facebook.com
    В Киеве ночью подожгли храм Московского патриархата

    В Киеве ночью подожгли храм Московского патриархата

    В Киеве ночью подожгли храм Московского патриархата
  • Фото: Димитрий Гарчук / facebook.com

    • Настоятель храма Иерусалимской иконы Богородицы Димитрий Гарчук рассказал, что минувшей ночью произошел поджог.

    Храм Иерусалимской иконы Богородицы в Киеве, который минувшей ночью подожгли неизвестные, относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. О нападении на храм сообщил на своей странице в Facebook настоятель Димитрий Гарчук.

    Димитрий Гарчук: «Кто-то совершил поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят».

    Кто-то совершил поджог храма.Благодарю от сердца пожарных Голоссеевского района.
    Прости,Господи,поджигателям,ибо не ведают,что творят!

    Опубликовано Димитрием Гарчуком 5 апреля 2018 г.


    На фотографиях, опубликованных настоятелем, видны обгоревшие стены внутри храма.

    На территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Храмы УПЦ МП не раз подвергались нападениям, а священнослужители — притеснениям и гонениям. В стране также существует непризнанные мировым православием Киевский патриархат, а также Украинская автокефальная православная церковь.

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