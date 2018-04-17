Порошенко объявил о намерении создать единую украинскую церковь

Украина направит вселенскому патриархату письмо с просьбой разрешить создать в стране автокефальную церковь.
Украина намерена обратиться к вселенскому патриархату с прошением разрешить Киеву создасть единую автокефальную церковь. Об этом во вторник заявил президент Украины Пётр порошенко, передаёт РИА Новости.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса (разрешения — прим. НТВ.Ru) об автокефалии православной церкви на Украине. И просил бы вас, коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение, и сделал это как можно быстрее. Если будет решение парламента, обращение президента, церковных иерархов, передам вселенскому патриарху».
Порошенко добавил, что все епископы непризнанного Киевского патриархата уже поставили подписи в соответсвующем письме к вселенскому патриарху. Документ подписали также депутаты Верховной рады, передает «Интерфакс».
Порошенко выразил надежду, что синод вселенского патриарха даст это разрешение до 28 июля, когда на Украине отмечается день крещения Украины-Руси.
Пётр Порошенко: «Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси».
Порошенко также подчеркнул, что новая церковь будет отделена от государства.
Пётр Порошенко: «Единая православная поместная церковь не станет государственной. Отделение церкви от государства будет дальше продолжать существовать. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию».
Вселенский, или Константинопольский, патриархат — первая по чести автокефальная православная церковь, но юрисдикция ее патриарха не распространяется за пределы ее канонической территории. Украина считается частью канонической территории Московского патриархата, однако фактически в стране сейчас действуют три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь, которая относится к Московскому патриархату, и непризнанные православная церковь Киевского патриархата, которая была создана в 1992 году, и Украинская автокефальная православная церковь. Создание этих церквей привело к расколу среди верующих.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса (разрешения — прим. НТВ.Ru) об автокефалии православной церкви на Украине. И просил бы вас, коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение, и сделал это как можно быстрее. Если будет решение парламента, обращение президента, церковных иерархов, передам вселенскому патриарху».
Порошенко добавил, что все епископы непризнанного Киевского патриархата уже поставили подписи в соответсвующем письме к вселенскому патриарху. Документ подписали также депутаты Верховной рады, передает «Интерфакс».
Порошенко выразил надежду, что синод вселенского патриарха даст это разрешение до 28 июля, когда на Украине отмечается день крещения Украины-Руси.
Пётр Порошенко: «Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси».
Порошенко также подчеркнул, что новая церковь будет отделена от государства.
Пётр Порошенко: «Единая православная поместная церковь не станет государственной. Отделение церкви от государства будет дальше продолжать существовать. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию».
Вселенский, или Константинопольский, патриархат — первая по чести автокефальная православная церковь, но юрисдикция ее патриарха не распространяется за пределы ее канонической территории. Украина считается частью канонической территории Московского патриархата, однако фактически в стране сейчас действуют три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь, которая относится к Московскому патриархату, и непризнанные православная церковь Киевского патриархата, которая была создана в 1992 году, и Украинская автокефальная православная церковь. Создание этих церквей привело к расколу среди верующих.
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