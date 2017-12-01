Филарет объяснил значение своего обращения к Архиерейскому собору РПЦ

Основатель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата заявил, что в обращении речь шла о примирении автокефалии с РПЦ.
Филарет объяснил смысл своего послания патриарху Кириллу. Как он заявил, никакого покаяния в том, что он выбрал путь автокефалии, не было и не будет, передает ТАСС.
По его словам, инициатива о примирении с самопровозглашенной УПЦ Киевского патриархата выступила Русская православная церковь, но не напрямую. Содействие оказала Русская зарубежная церковь, сообщает РИА Новости.
Филарет: «Инициатива пошла от Московской патриархии. Причем не прямо из Москвы в Киев, а через Нью-Йорк, через митрополита Заграничной российской церкви Иллариона».
Он признал, что проявил заинтересованность в примирении с Русской православной церковью.
Филарет: «Я подчеркнул, что мы тоже жаждем примирения с патриархатом, и написал обращение ради примирения с РПЦ».
Об этом глава неканонической УПЦ Киевского патриархата объявил на пресс-конференции в Киеве. Но Филарет добавил, что Архиерейский собор РПЦ неправильно истолковал его обращение. Напомним, собор посчитал письмо Филарета покаянием и «шагом к преодолению раскола» на Украине, а также создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом. Однако теперь Филарет заявил, что непризнанная УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат, поскольку Украина — независимое государство.
Бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Не получив согласия, он создал и зарегистрировал Киевский патриархат, который не был признан ни одной из канонических поместных церквей. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви. Стоит отметить, что создание Киевского патриархата привело к расколу в украинском православном обществе.
По его словам, инициатива о примирении с самопровозглашенной УПЦ Киевского патриархата выступила Русская православная церковь, но не напрямую. Содействие оказала Русская зарубежная церковь, сообщает РИА Новости.
Филарет: «Инициатива пошла от Московской патриархии. Причем не прямо из Москвы в Киев, а через Нью-Йорк, через митрополита Заграничной российской церкви Иллариона».
Он признал, что проявил заинтересованность в примирении с Русской православной церковью.
Филарет: «Я подчеркнул, что мы тоже жаждем примирения с патриархатом, и написал обращение ради примирения с РПЦ».
Об этом глава неканонической УПЦ Киевского патриархата объявил на пресс-конференции в Киеве. Но Филарет добавил, что Архиерейский собор РПЦ неправильно истолковал его обращение. Напомним, собор посчитал письмо Филарета покаянием и «шагом к преодолению раскола» на Украине, а также создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом. Однако теперь Филарет заявил, что непризнанная УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат, поскольку Украина — независимое государство.
Бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Не получив согласия, он создал и зарегистрировал Киевский патриархат, который не был признан ни одной из канонических поместных церквей. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви. Стоит отметить, что создание Киевского патриархата привело к расколу в украинском православном обществе.
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