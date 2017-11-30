Основатель Киевского патриархата попросил РПЦ о прощении

Основатель непризнанной Украинской православной церкви Филарет обратился к патриарху Кириллу с просьбой преодолеть раскол и восстановить единство церкви.
Основатель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о прощении и возвращении его в РПЦ. Об этом говорится в документе, принятом Архиерейским собором в четверг, передает ТАСС.
Из документа Архиерейского собора: «Архиерейский Собор заслушал письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября 2017 года. В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе».
Бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году начал раскол Украинской православной церкви. Он потребовал автокефалии церкви, а позднее основал и зарегистрировал Киевский патриархат, который так и не был признан. В РПЦ приветствовали предложение о восстановлении единства и сообщили, что для переговоров создана специальная комиссия.
Из документа Архиерейского собора: «После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства».
Напомним, ранее в четверг РПЦ включила в свой Устав Киев как новый центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата, фактически признав независимость церкви.
Из документа Архиерейского собора: «Архиерейский Собор заслушал письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября 2017 года. В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе».
Бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году начал раскол Украинской православной церкви. Он потребовал автокефалии церкви, а позднее основал и зарегистрировал Киевский патриархат, который так и не был признан. В РПЦ приветствовали предложение о восстановлении единства и сообщили, что для переговоров создана специальная комиссия.
Из документа Архиерейского собора: «После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства».
Напомним, ранее в четверг РПЦ включила в свой Устав Киев как новый центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата, фактически признав независимость церкви.
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