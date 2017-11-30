РПЦ признала независимой Украинскую православную церковь

Русская православная церковь признала независимый статус Украинской православной церкви.
Русская православная церковь на Архиерейском соборе закрепила в своем Уставе новый центр управления Украинской православной церкви. Он будет находиться в Киеве. Этим решением РПЦ фактически признала независимый статус Украинской православной церкви, сообщает «Интерфакс». Сообщается, что собор поддержал идею единогласно.
Напомним, до сих пор Украинская православная церковь находилась под управлением Московского патриархата, несмотря на то, что была автономна и имела статус самоуправляемой. Как пояснили агентству в пресс-службе собора, поправки «зафиксировали то, что и так имело место на практике».
Напомним, до сих пор Украинская православная церковь находилась под управлением Московского патриархата, несмотря на то, что была автономна и имела статус самоуправляемой. Как пояснили агентству в пресс-службе собора, поправки «зафиксировали то, что и так имело место на практике».
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