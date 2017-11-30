«Решил примириться с Богом»: пресс-служба УПЦ заявила о подлинности прошения Филарета

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о подлинности послания основателя непризнанной Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского с обращением к патриарху Кириллу.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Украинской православной церкви Московского патриархата, основатель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата действительно обратился с покаянием к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поскольку «хочет примириться с Богом» на склоне лет.
Василий Анисимов, глава пресс-службы УПЦ Московского патриархата: «Такое прошение есть. Он пожилой человек, 1929 года рождения, решил примириться с Богом. Надеюсь, что Филарет действительно нашел в себе мужество примириться с Богом и своей тысячелетней, родной Церковью. И, конечно, этот шаг надо только поддержать».
До этого в Украинской православной церкви Киевского патриархата опровергли сообщение о том, что ее основатель Филарет попросил у патриарха Кирилла позволения вернуться в РПЦ, и заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата «готова обсуждать с РПЦ только признание автокефалии».
Ранее в четверг стало известно о документе Архиерейского собора, в котором говорится, что в сентябре 2017 года основатель непризнанной церкви обратился к патриарху Кириллу и епископату РПЦ с просьбой простить его и вернуть церковь в состав Русской православной церкви.
Напомним, бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Согласие дано не было, и тогда он создал и зарегистрировал Киевский патриархат, не признанный ни одной из канонических поместных церквей. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви. Создание Киевского патриархата привело к расколу в украинском обществе, и сейчас на Украине часть православных причисляет себя к официальной церкви, которая управляется Московским патриархатом, а часть поддерживает Филарета.
Василий Анисимов, глава пресс-службы УПЦ Московского патриархата: «Такое прошение есть. Он пожилой человек, 1929 года рождения, решил примириться с Богом. Надеюсь, что Филарет действительно нашел в себе мужество примириться с Богом и своей тысячелетней, родной Церковью. И, конечно, этот шаг надо только поддержать».
До этого в Украинской православной церкви Киевского патриархата опровергли сообщение о том, что ее основатель Филарет попросил у патриарха Кирилла позволения вернуться в РПЦ, и заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата «готова обсуждать с РПЦ только признание автокефалии».
Ранее в четверг стало известно о документе Архиерейского собора, в котором говорится, что в сентябре 2017 года основатель непризнанной церкви обратился к патриарху Кириллу и епископату РПЦ с просьбой простить его и вернуть церковь в состав Русской православной церкви.
Напомним, бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Согласие дано не было, и тогда он создал и зарегистрировал Киевский патриархат, не признанный ни одной из канонических поместных церквей. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви. Создание Киевского патриархата привело к расколу в украинском обществе, и сейчас на Украине часть православных причисляет себя к официальной церкви, которая управляется Московским патриархатом, а часть поддерживает Филарета.
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