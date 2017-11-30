В Киевском патриархате не подтвердили обращение его основателя с просьбой вернуться в РПЦ

В Украинской православной церкви Киевского патриархата опровергли сообщение о том, что ее основатель Филарет попросил у патриарха Кирилла позволения вернуться в РПЦ.
Украинская православная церковь Киевского патриархата готова обсуждать с РПЦ только признание автокефалии. Такое заявление сделал в четверг на своей странице в Facebook пресс-секретарь непризнанной церкви архиепископ Евстратий Зоря.
Евстратий Зоря, пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата: «Кратко обозначу: единственный диалог, который патриарх Филарет и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ — диалог о признании автокефалии Украинской церкви. Ни о каком покаянии перед РПЦ и тем более возвращении в ее состав не может быть и речи».
Ранее в четверг стало известно о документе Архиерейского собора, в котором сообщается, что в сентябре 2017 года основатель непризнанной церкви обратился к патриарху Кириллу и епископату РПЦ с просьбой простить его и вернуть церковь в состав РПЦ.
Бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Согласие дано не было, и тогда он сам создал и зарегистрировал Киевский патриархат, который так и не был признан ни одной из канонических поместных церквей. Создание еще одной церкви привело к расколу в украинском обществе, и сейчас часть православных причисляет себя к официальной церкви, которая управляется Московским патриархатом, а часть поддерживает Филарета. Раскол время от времени перерастает в открытое противостояние и даже столкновения.
Евстратий Зоря, пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата: «Кратко обозначу: единственный диалог, который патриарх Филарет и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ — диалог о признании автокефалии Украинской церкви. Ни о каком покаянии перед РПЦ и тем более возвращении в ее состав не может быть и речи».
Ранее в четверг стало известно о документе Архиерейского собора, в котором сообщается, что в сентябре 2017 года основатель непризнанной церкви обратился к патриарху Кириллу и епископату РПЦ с просьбой простить его и вернуть церковь в состав РПЦ.
Бывший митрополит Киевский Филарет в 1992 году потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Согласие дано не было, и тогда он сам создал и зарегистрировал Киевский патриархат, который так и не был признан ни одной из канонических поместных церквей. Создание еще одной церкви привело к расколу в украинском обществе, и сейчас часть православных причисляет себя к официальной церкви, которая управляется Московским патриархатом, а часть поддерживает Филарета. Раскол время от времени перерастает в открытое противостояние и даже столкновения.
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