Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Рейтинг Порошенко обвалился до рекордно низкой отметки

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    Рейтинг Порошенко обвалился до рекордно низкой отметки

    Рейтинг Порошенко обвалился до рекордно низкой отметки

    Рейтинг Порошенко обвалился до рекордно низкой отметки
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • Работу Петра Порошенко на посту президента одобряют всего 12% украинцев, выяснили социологи.

    Как показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг», полностью поддерживают Порошенко лишь 3% жителей страны. Еще 9% респондентов заявили, что скорее одобряют работу украинского президента.

    31% участников опроса скорее не одобряют действия Порошенко. А 50% заявили, что полностью не поддерживают его. 7% респондентов не смогли дать точный ответ.

    Таким образом, рейтинг Порошенко достиг минимума за все время проведения опроса (с сентября 2013 года). Наименьший процент негативных отзывов о президенте был зафиксирован в апреле 2014 года — 30%.

    Сам же популярным на Украине политиком оказался лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Его поддержали 28% участников опроса. На втором месте идет глава Львова Андрей Садовой (22%), а замыкает тройку Юлия Тимошенко (21%).

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru