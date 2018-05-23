Рейтинг Порошенко обвалился до рекордно низкой отметки

Работу Петра Порошенко на посту президента одобряют всего 12% украинцев, выяснили социологи.
Как показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг», полностью поддерживают Порошенко лишь 3% жителей страны. Еще 9% респондентов заявили, что скорее одобряют работу украинского президента.
31% участников опроса скорее не одобряют действия Порошенко. А 50% заявили, что полностью не поддерживают его. 7% респондентов не смогли дать точный ответ.
Таким образом, рейтинг Порошенко достиг минимума за все время проведения опроса (с сентября 2013 года). Наименьший процент негативных отзывов о президенте был зафиксирован в апреле 2014 года — 30%.
Сам же популярным на Украине политиком оказался лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Его поддержали 28% участников опроса. На втором месте идет глава Львова Андрей Садовой (22%), а замыкает тройку Юлия Тимошенко (21%).
31% участников опроса скорее не одобряют действия Порошенко. А 50% заявили, что полностью не поддерживают его. 7% респондентов не смогли дать точный ответ.
Таким образом, рейтинг Порошенко достиг минимума за все время проведения опроса (с сентября 2013 года). Наименьший процент негативных отзывов о президенте был зафиксирован в апреле 2014 года — 30%.
Сам же популярным на Украине политиком оказался лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Его поддержали 28% участников опроса. На втором месте идет глава Львова Андрей Садовой (22%), а замыкает тройку Юлия Тимошенко (21%).
Комментарии