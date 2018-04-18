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    Для чего Порошенко провоцирует религиозную войну на Украине: расследование НТВ. Порошенко, Украина, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДля чего Порошенко провоцирует религиозную войну на Украине: расследование НТВ

    Для чего Порошенко провоцирует религиозную войну на Украине: расследование НТВ

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    Для чего Порошенко провоцирует религиозную войну на Украине: расследование НТВ

    Для чего Порошенко провоцирует религиозную войну на Украине: расследование НТВ

    Для чего Порошенко провоцирует религиозную войну на Украине: расследование НТВ

      Зачем президент Незалежной просит вселенского патриарха отделить украинскую церковь от Московского патриархата? И согласится ли глава Константинопольской православной церкви с таким нарушением тысячелетнего порядка?

      Пётр Порошенко заявил, что Украина намерена обратиться к вселенскому патриархату с прошением разрешить Киеву создать единую автокефальную церковь. И Рада рассмотрит это заявление уже на этой неделе. Правда, украинские священнослужители шутят: это все равно, как если бы киевский митрополит Онуфрий провел синод по вопросу вступления Украины в НАТО. Но вот националисты наверняка расценят идеи Порошенко, как отмашку для новых захватов церквей. Репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.

      Бои за храм в селе Птичья Ровенской области идут уже почти три года. На стороне Киевского патриархата радикалы с арматурой, коктейлями Молотова и перцовым газом. Против них — пожилые прихожане. И вот, казалось бы, в истории поставлена законная точка — община украинской церкви Московского патриархата выиграла все суды за право на храм. Решение суда вступило в силу 2 апреля. Но в тот же вечер в церковь ворвались националисты.

      И такими совсем не христианскими методами непризнанный Киевский патриархат с 2014 года украл у Московского уже 40 храмов. Глава «раскольников» — киевский митрополит Филарет — публично обвиняет каноническую украинскую церковь в поддержке сепаратизма. А радикалы воспринимают его слова, как призыв браться за топоры.

      Теперь Украине может грозить еще более жесткий виток религиозных войн. Всему виной заявление Порошенко о планах обратиться к Вселенскому патриархату. Разговоры о «собственной церкви» на Украине идут еще с начала 1990-х. Да и Украинская православная церковь Московского патриархата не против объединения. Но там замечают: делать это надо с умом.

      Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ Московского патриархата: «Начинать надо с УПЦ, а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пришивают, а, наоборот. Властям, которые, возможно, хотят эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать».

      В РПЦ от громких заявлений пока воздерживаются, лишь посоветовали Порошенко не забываться.

      Иларион, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ: «Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно заявлял о том, что он считает блаженнейшего митрополита Онуфрия, главу Украинской православной церкви, единственным каноническим главой православной церкви на Украине».

      А Верховной раде уже взялись за дело и решили обсудить обращение к Вселенскому патриархату в ближайший четверг. Впрочем, в оппозиционном блоке пообещали не допустить такого раскола и обвинили президента в политическом пиаре.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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