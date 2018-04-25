В Кремле надеются, что противоборствующие стороны в Армении придут к соглашению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении. Как он отметил, в Кремле надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу в ближайшее время.
Дмитрий Песков: «Мне сейчас нечего добавить к сказанному. По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию».
Ранее Песков отмечал, что в Москве надеются на сохранение внутриполитической стабильности в Армении, а также на то, что в скором времени станет ясна конфигурация политических сил в стране.
Напомним, массовые протесты в Армении начались после того, как кандидатура экс-президента Сержа Саргсяна была выдвинута на пост премьера. Ранее в стране вступили в силу изменения в конституцию, которые предполагают расширение полномочий главы правительства.
Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом на должность главы правительства. Однако 23 апреля на фоне продолжающихся митингов оппозиции он подал в отставку. Сегодня в Ереване должны были состояться переговоры и. о. премьера Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна, но они сорвались из-за жестких требований протестующих. После этого в центре города началась массовая акция протеста.
Ранее Песков отмечал, что в Москве надеются на сохранение внутриполитической стабильности в Армении, а также на то, что в скором времени станет ясна конфигурация политических сил в стране.
Напомним, массовые протесты в Армении начались после того, как кандидатура экс-президента Сержа Саргсяна была выдвинута на пост премьера. Ранее в стране вступили в силу изменения в конституцию, которые предполагают расширение полномочий главы правительства.
Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом на должность главы правительства. Однако 23 апреля на фоне продолжающихся митингов оппозиции он подал в отставку. Сегодня в Ереване должны были состояться переговоры и. о. премьера Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна, но они сорвались из-за жестких требований протестующих. После этого в центре города началась массовая акция протеста.
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