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    В Кремле надеются, что противоборствующие стороны в Армении придут к соглашению

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    В Кремле надеются, что противоборствующие стороны в Армении придут к соглашению

    В Кремле надеются, что противоборствующие стороны в Армении придут к соглашению

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении. Как он отметил, в Кремле надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу в ближайшее время.

    Дмитрий Песков: «Мне сейчас нечего добавить к сказанному. По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию».

    Ранее Песков отмечал, что в Москве надеются на сохранение внутриполитической стабильности в Армении, а также на то, что в скором времени станет ясна конфигурация политических сил в стране.

    Напомним, массовые протесты в Армении начались после того, как кандидатура экс-президента Сержа Саргсяна была выдвинута на пост премьера. Ранее в стране вступили в силу изменения в конституцию, которые предполагают расширение полномочий главы правительства.

    смотретьАрмения празднует отставку Сержа Саргсяна
    Армения празднует отставку Сержа Саргсяна
    Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом на должность главы правительства. Однако 23 апреля на фоне продолжающихся митингов оппозиции он подал в отставку. Сегодня в Ереване должны были состояться переговоры и. о. премьера Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна, но они сорвались из-за жестких требований протестующих. После этого в центре города началась массовая акция протеста.

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