Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Армения празднует отставку Сержа Саргсяна. Армения, митинги и протесты, назначения и отставки, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрмения празднует отставку Сержа Саргсяна

    Армения празднует отставку Сержа Саргсяна

    3 комментария
    Армения празднует отставку Сержа Саргсяна

    Армения празднует отставку Сержа Саргсяна

    Армения празднует отставку Сержа Саргсяна
    • Фото: Associated Press © 2018, Grigor Yepremyan

      • Акции протеста в Армении завершились народными гуляниями. Тысячи людей по всей стране празднуют отставку премьер-министра Сержа Саргсяна и роспуск правительства.

      В Ереване — всеобщее веселье. На площади Республики песни и танцы. Автомобилисты сигналят, а те, кто не за рулем, массово скупают шампанское. Всех ранее задержанных демонстрантов, а это 35 человек, уже отпустили на свободу.

      Распущенный кабинет министров стал самым недолгим за всю историю страны. Экс-глава республики Серж Саргсян пробыл на посту премьера меньше недели. С момента его утверждения в Ереване не прекращались многотысячные митинги. Уходя в отставку, Саргсян заявил, что ошибся, а в сложившейся ситуации есть несколько решений, но он на них не пойдет.

      Отставку правительства принял президент Армен Саркисян. Временно исполняющим обязанности премьер-министра он назначил первого вице-премьера Карена Карапетяна.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru