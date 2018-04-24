Армения празднует отставку Сержа Саргсяна

Акции протеста в Армении завершились народными гуляниями. Тысячи людей по всей стране празднуют отставку премьер-министра Сержа Саргсяна и роспуск правительства.



В Ереване — всеобщее веселье. На площади Республики песни и танцы. Автомобилисты сигналят, а те, кто не за рулем, массово скупают шампанское. Всех ранее задержанных демонстрантов, а это 35 человек, уже отпустили на свободу.



Распущенный кабинет министров стал самым недолгим за всю историю страны. Экс-глава республики Серж Саргсян пробыл на посту премьера меньше недели. С момента его утверждения в Ереване не прекращались многотысячные митинги. Уходя в отставку, Саргсян заявил, что ошибся, а в сложившейся ситуации есть несколько решений, но он на них не пойдет.



Отставку правительства принял президент Армен Саркисян. Временно исполняющим обязанности премьер-министра он назначил первого вице-премьера Карена Карапетяна.