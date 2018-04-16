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    В Ереване полиция вступила в бой с митингующими оппозиционерами

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    • Фото: Андо Карабахци / vk.com
    В Ереване полиция вступила в бой с митингующими оппозиционерами

    В Ереване полиция вступила в бой с митингующими оппозиционерами

    В Ереване полиция вступила в бой с митингующими оппозиционерами
  • Фото: Андо Карабахци / vk.com

    • Тысячи оппозиционеров попытались прорваться через кордон полиции на проспекте Баграмяна в Ереване, чтобы попасть к зданию парламента Армении.

    Оппозиционерами руководил лидер партии «Гражданский договор» депутат парламента Никол Пашинян. Он заявил, что «идет на работу», а все собравшиеся на митинг люди — с ним.

    Никол Пашинян, лидер партии «Гражданский договор»: «Я и мои коллеги-депутаты хотим идти на работу, а остальные люди пойдут со мной».

    Полицейские назвали такое поведение провокацией, после чего митингующие ринулись прорывать оцепление. Это привело к столкновениям, передает ТАСС.

    Завтра в парламенте республики пройдет голосование по выборам нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна, который пробыл на посту президента 10 лет. Оппозиция протестует и намерена сорвать это избрание.

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