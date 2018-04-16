В Ереване полиция вступила в бой с митингующими оппозиционерами

Тысячи оппозиционеров попытались прорваться через кордон полиции на проспекте Баграмяна в Ереване, чтобы попасть к зданию парламента Армении.
Оппозиционерами руководил лидер партии «Гражданский договор» депутат парламента Никол Пашинян. Он заявил, что «идет на работу», а все собравшиеся на митинг люди — с ним.
Никол Пашинян, лидер партии «Гражданский договор»: «Я и мои коллеги-депутаты хотим идти на работу, а остальные люди пойдут со мной».
Полицейские назвали такое поведение провокацией, после чего митингующие ринулись прорывать оцепление. Это привело к столкновениям, передает ТАСС.
Завтра в парламенте республики пройдет голосование по выборам нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна, который пробыл на посту президента 10 лет. Оппозиция протестует и намерена сорвать это избрание.
Никол Пашинян, лидер партии «Гражданский договор»: «Я и мои коллеги-депутаты хотим идти на работу, а остальные люди пойдут со мной».
Полицейские назвали такое поведение провокацией, после чего митингующие ринулись прорывать оцепление. Это привело к столкновениям, передает ТАСС.
Завтра в парламенте республики пройдет голосование по выборам нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна, который пробыл на посту президента 10 лет. Оппозиция протестует и намерена сорвать это избрание.
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