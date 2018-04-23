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    Песков назвал протесты в Армении исключительно внутренним делом

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    Песков назвал протесты в Армении исключительно внутренним делом

    Песков назвал протесты в Армении исключительно внутренним делом

    Песков назвал протесты в Армении исключительно внутренним делом
  • Фото: Reuters © 2018

    • Пресс-секретарь президента заявил, что события в Армении, связанные с акциями оппозиции, являются внутренним делом этой страны.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве внимательно следят за событиями в Армении, но даже гипотетические рассуждения о возможности вмешательства РФ «абсолютно неуместны».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это исключительно внутреннее дело Армении. Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения — это наш ближайший союзник, с которым у нас развиваются самые тесные отношения».

    Также Песков отметил, что не может точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой в связи с последними событиями.

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    Напомним, антиправительственные протесты и столкновения в Ереване продолжаются с середины апреля. Участники акций добиваются отставки экс-президента Сержа Саргсяна, который был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте.

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