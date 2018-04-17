Парламент Армении избрал Саргсяна премьер-министром

Бывший президент Армении Серж Саргсян избран
премьер-министром страны.
Парламент Армении во вторник на специальном заседании избрал бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Саргсян был единственным кандидатом, за него проголосовали 77 депутатов, против выступили 17, передает ТАСС. Кандидатуру Саргсяна, который возглавлял страну 10 лет, выдвинула правящая Республиканская партия Армении.
Часть депутатов оппозиционных партий на заседание не явились. Напомним, в Ереване уже несколько дней идут акции протеста против избрания Саргсяна премьером. 13 апреля активисты ворвались в здание Ереванского государственного университета, 14 апреля — в здание Общественного радио Армении. Накануне протестующие вступили в бой с полицией в центре города, в результате столкновений пострадали полсотни человек. Ранее сегодня лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.
Часть депутатов оппозиционных партий на заседание не явились. Напомним, в Ереване уже несколько дней идут акции протеста против избрания Саргсяна премьером. 13 апреля активисты ворвались в здание Ереванского государственного университета, 14 апреля — в здание Общественного радио Армении. Накануне протестующие вступили в бой с полицией в центре города, в результате столкновений пострадали полсотни человек. Ранее сегодня лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.
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