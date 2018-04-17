Лидер армянских оппозиционеров объявил о начале «бархатной революции»

В столице Армении продолжаются массовые протесты оппозиции. Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян на площади Франции в Ереване заявил, что «начинает бархатную, народную и мирную революцию».
Никол Пашинян, депутат парламента Армении: «В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки».
Митингующие в Ереване уже несколько дней протестуют против избрания новым премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Сегодня в парламенте Армении началось специальное заседание, по результатам которого Саргсян может получить эту должность. Он является единственным кандидатом. Кандидатуру Саргсяна, который возглавлял страну на протяжении 10 лет, выдвинула правящая Республиканская партия Армении.
13 апреля активисты ворвались в здание Ереванского государственного университета, 14 апреля — в здание Общественного радио Армении. Накануне протестующие вступили в бой с полицией в центре города, в результате столкновений пострадали полсотни человек.
Сегодня радикальная оппозиция проводит массовое шествие, все центральные улицы столицы парализованы. Протестующие окружили здание генеральной прокуратуры, МИД, Центробанка и комитета по государственным доходам. Пашинян пообещал, что сегодня вечером в Ереване состоится самый крупный митинг в истории Армении.
Митингующие в Ереване уже несколько дней протестуют против избрания новым премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Сегодня в парламенте Армении началось специальное заседание, по результатам которого Саргсян может получить эту должность. Он является единственным кандидатом. Кандидатуру Саргсяна, который возглавлял страну на протяжении 10 лет, выдвинула правящая Республиканская партия Армении.
13 апреля активисты ворвались в здание Ереванского государственного университета, 14 апреля — в здание Общественного радио Армении. Накануне протестующие вступили в бой с полицией в центре города, в результате столкновений пострадали полсотни человек.
Сегодня радикальная оппозиция проводит массовое шествие, все центральные улицы столицы парализованы. Протестующие окружили здание генеральной прокуратуры, МИД, Центробанка и комитета по государственным доходам. Пашинян пообещал, что сегодня вечером в Ереване состоится самый крупный митинг в истории Армении.
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