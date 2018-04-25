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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Армении отменили встречу врио премьера с лидером оппозиции Пашиняном

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    В Армении отменили встречу врио премьера с лидером оппозиции Пашиняном

    В Армении отменили встречу врио премьера с лидером оппозиции Пашиняном

    Запланированная на 25 апреля встреча врио премьера Армении Карена Карапетяна с лидером оппозиции Николом Пашиняном отменена из-за предъявленных властям новых требований. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном сайте.

    Карен Карапетян, врио премьера Армении: «Информирую, что заранее анонсированная встреча не состоится, так как Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи».

    Он уточнил, что Пашинян предложил собственный список участников со стороны властей, а также заявил, что будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки.

    Карен Карапетян: «Это не переговоры или диалог, а озвучивание только своего мнения и своей повестки, вплоть до определения вместо нас наших переговорщиков. Имея определенный опыт в ведении переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате».

    смотретьЛидер оппозиции Пашинян заявил о готовности стать премьером Армении
    Лидер оппозиции Пашинян заявил о готовности стать премьером Армении
    Ранее Пашинян заявил, что премьером Армении должен быть представитель народа, а не Республиканской партии. При этом он добавил, что готов занять эту должность, если такую ответственность возложат на него граждане страны.

    Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных митингов протеста в Ереване. После его ухода в отставку было отправлено правительство страны. В Кремле назвали произошедшее внутренним делом Армении и призвали не проводить параллелей с украинским Майданом.

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