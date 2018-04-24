В Кремле призвали не сравнивать события в Армении с украинским госпереворотом

Ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение».
При этом Песков в очередной раз назвал события в Ереване внутренним делом «армянских друзей, партнеров и союзников». Армению он назвал ценным партнером для России.
Песков призвал не проводить параллели между событиями в Ереване и государственным переворотом на Украине в 2014 году. Ситуация в двух случаях, по словам Пескова, «совсем разная».
Дмитрий Песков: «Сейчас я уже могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно».
Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных митингов протеста в Ереване. После ухода Саргсяна президент страны Армен Саркисян отправил правительство в отставку.
При этом Песков в очередной раз назвал события в Ереване внутренним делом «армянских друзей, партнеров и союзников». Армению он назвал ценным партнером для России.
Песков призвал не проводить параллели между событиями в Ереване и государственным переворотом на Украине в 2014 году. Ситуация в двух случаях, по словам Пескова, «совсем разная».
Дмитрий Песков: «Сейчас я уже могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно».
Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных митингов протеста в Ереване. После ухода Саргсяна президент страны Армен Саркисян отправил правительство в отставку.
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