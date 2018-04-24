Лидер оппозиции Пашинян заявил о готовности стать премьером Армении

Миллионы армян по всему миру сегодня чтят память жертв геноцида в Османской империи. Полтора миллиона человек были уничтожены по национальному признаку в годы Первой мировой войны. В Ереване День скорби даже отодвинул на время политические разногласия. На траурном шествии подчеркнуто избегали всяческих лозунгов, но тем не менее все пропитано атмосферой ожидания: какой будет новая власть в Армении после ухода в отставку Сержа Саргсяна?
Премьером Армении должен быть представитель народа, а не Республиканской партии. Об этом заявил лидер оппозиции Никол Пашинян.
Никол Пашинян: «Я не собираюсь говорить с Карапетяном (врио премьера — ред.), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовали и. о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства».
По словам Пашиняна, эра Республиканской партии закончилась, поэтому ее представителям не стоит цепляться за власть. Также он заявил, что готов стать премьером Армении, если такую ответственность возложат на него граждане страны.
Никол Пашинян: «Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдет».
Сам Пашинян утверждает, что его поддерживают 90% избирателей, передает РИА Новости.
Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных митингов протеста в Ереване. После ухода Саргсяна в отставку было отправлено правительство страны. В Кремле назвали произошедшее внутренним делом Армении и призвали не проводить параллелей с украинским Майданом.
Никол Пашинян: «Я не собираюсь говорить с Карапетяном (врио премьера — ред.), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовали и. о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства».
По словам Пашиняна, эра Республиканской партии закончилась, поэтому ее представителям не стоит цепляться за власть. Также он заявил, что готов стать премьером Армении, если такую ответственность возложат на него граждане страны.
Никол Пашинян: «Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдет».
Сам Пашинян утверждает, что его поддерживают 90% избирателей, передает РИА Новости.
Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных митингов протеста в Ереване. После ухода Саргсяна в отставку было отправлено правительство страны. В Кремле назвали произошедшее внутренним делом Армении и призвали не проводить параллелей с украинским Майданом.
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