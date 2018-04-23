Президент Армении принял отставку правительства

Президент Армении Армен Саркисян отправил правительство в отставку после того, как премьер Серж Саргсян объявил о своем уходе.
Указ об отставке правительстве опубликован на официальном портале президента Армении.
Напомним, ранее сегодня премьер-министр Армении Серж Саргсян сегодня подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных митингов протеста в Ереване. Они начались 10 дней назад, когда стало известно, что кандидатуру Сержа Саргсяна внесли в парламент для утверждения на пост главы правительства. Ранее поправки в конституцию наделили премьер-министра самыми широкими полномочиями.
Уходя в отставку, Саргсян заявил, что в сложившейся ситуации есть несколько решений, но он на них не пойдет. А пресс-секретарь экс-премьера Ованнес Никогосян назвал отставку главы кабмина «ясной демонстрацией силы армянской демократии» и «смелым шагом истинного патриота».
Теперь парламенту страны предстоит избрать нового главу правительства. Парламентские фракции в семидневный срок должны выдвинуть своих кандидатов. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.
Напомним, ранее сегодня премьер-министр Армении Серж Саргсян сегодня подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных митингов протеста в Ереване. Они начались 10 дней назад, когда стало известно, что кандидатуру Сержа Саргсяна внесли в парламент для утверждения на пост главы правительства. Ранее поправки в конституцию наделили премьер-министра самыми широкими полномочиями.
Уходя в отставку, Саргсян заявил, что в сложившейся ситуации есть несколько решений, но он на них не пойдет. А пресс-секретарь экс-премьера Ованнес Никогосян назвал отставку главы кабмина «ясной демонстрацией силы армянской демократии» и «смелым шагом истинного патриота».
Теперь парламенту страны предстоит избрать нового главу правительства. Парламентские фракции в семидневный срок должны выдвинуть своих кандидатов. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.
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