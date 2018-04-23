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    Премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    <nobr>Премьер-министр</nobr> Армении Саргсян подал в отставку

    Премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку

    <nobr>Премьер-министр</nobr> Армении Саргсян подал в отставку
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Бывший президент Армении Серж Саргсян, избранный на днях премьер-министром, подал в отставку на фоне массовых акций протеста в Ереване.

    Пресс-служба Сержа Саргсяна: «Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (лидер оппозиции — прим. ред.) был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны».

    смотретьВ Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    Массовые протесты в Армении вспыхнули 13 апреля — после того, как бывшего президента Сержа Саргсяна, правившего страной 10 лет, выдвинули на пост премьера. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Все это сопровождалось многотысячными митингами в Ереване и столкновениями с полицией.

    смотретьК шествию оппозиции в Ереване присоединились люди в военной форме
    К шествию оппозиции в Ереване присоединились люди в военной форме
    Оппозиция выступила против изменений в конституции страны, согласно которым вся власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а у президента останутся лишь представительские функции. Самого президента также будет избирать парламент. Изменения в конституции вступили в силу по окончании президентского срока Саргсяна. С 9 апреля пост президента в стране занимает Армен Саркисян.

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