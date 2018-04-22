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    На митинг в Ереване вышли десятки тысяч человек, несмотря на задержание лидеров

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц
    На митинг в Ереване вышли десятки тысяч человек, несмотря на задержание лидеров

    На митинг в Ереване вышли десятки тысяч человек, несмотря на задержание лидеров

    На митинг в Ереване вышли десятки тысяч человек, несмотря на задержание лидеров
  • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц

    • Десятки тысяч человек собрались на площади Республики в центре Еревана на митинг против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна. Площадь, способная вместить несколько десятков тысяч человек, практически заполнена.

    Впервые за 10 дней противостояния традиционный вечерний митинг проходит без лидеров протеста, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Ален Симонян. Ораторы пока не определены. Выступают различные активисты и известные в стране артисты.

    Накануне в Ереване были задержаны лидеры протестного движения Армен Григорян и Давид Санасарян, а сегодня — депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

    Шествия протестующих в Ереване и в Эребуни сегодня были подавлены: полиция применила спецсредства и задержала почти 300 манифестантов. При этом пострадали 7 человек.

    Перед массовым шествием в Ереване лидер оппозиции Никол Пашинян и премьер страны Серж Саргсян пытались провести встречу, однако она продлилась три минуты и закончилась безрезультатно: глава правительства ушел, попросив журналистов делать выводы самим.

    смотретьВ Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    Напомним, массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».

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