Полиция начала зачистку центра Еревана от протестующих

Полиция Армении объявила о начале операции по пресечению нарушений общественного порядка на площади Республики в Ереване, где сторонники оппозиции заблокировали входы в правительственные здания.
Силовики начали освобождать блокированные здания, идут задержания. По данным «Интерфакса», несколько десятков человек на микроавтобусах отправили в отделения полиции.
По данным РИА Новости, стражи порядка не позволили лидеру протеста, депутату парламента Николу Пашиняну перекрыть движение на одной из улиц. Пои этом сам Пашинян призвал своих сторонников не оказывать сопротивления и исключить столкновения с полицией.
Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну признать его акцию состоявшейся и покинуть территорию у правительственного здания.
Протестующие окружили правительственные здания, чтобы сорвать первое заседание правительства Армении во главе с Сержем Саргсяном.
По данным РИА Новости, стражи порядка не позволили лидеру протеста, депутату парламента Николу Пашиняну перекрыть движение на одной из улиц. Пои этом сам Пашинян призвал своих сторонников не оказывать сопротивления и исключить столкновения с полицией.
Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну признать его акцию состоявшейся и покинуть территорию у правительственного здания.
Протестующие окружили правительственные здания, чтобы сорвать первое заседание правительства Армении во главе с Сержем Саргсяном.
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