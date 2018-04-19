Демонстранты заблокировали правительственные здания в Ереване

В Ереване продолжаются акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост
премьер-министра Армении.
Утром 19 апреля лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян и его сторонники заблокировали все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана, а также здание правительства.
По информации «Интерфакса», здания окружены спецподразделениями полиции, вооруженными дубинками, а перед ними в ряд выстроились демонстранты, чтобы не пропустить сотрудников госведомств и министерств попасть на свои рабочие места.
Сегодня в здании правительства должно состояться первое заседание правительства Армении во главе с Саргсяном.
Накануне в ходе акций протеста в Ереване были задержаны более 70 демонстрантов.
По информации «Интерфакса», здания окружены спецподразделениями полиции, вооруженными дубинками, а перед ними в ряд выстроились демонстранты, чтобы не пропустить сотрудников госведомств и министерств попасть на свои рабочие места.
Сегодня в здании правительства должно состояться первое заседание правительства Армении во главе с Саргсяном.
Накануне в ходе акций протеста в Ереване были задержаны более 70 демонстрантов.
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