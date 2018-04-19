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Мухтар. Новый след 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Демонстранты заблокировали правительственные здания в Ереване

    1 комментарий
    Демонстранты заблокировали правительственные здания в Ереване

    Демонстранты заблокировали правительственные здания в Ереване

    Демонстранты заблокировали правительственные здания в Ереване
  • Фото: Associated Press © 2018, Narek Aleksanyan

    • В Ереване продолжаются акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

    Утром 19 апреля лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян и его сторонники заблокировали все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана, а также здание правительства.

    По информации «Интерфакса», здания окружены спецподразделениями полиции, вооруженными дубинками, а перед ними в ряд выстроились демонстранты, чтобы не пропустить сотрудников госведомств и министерств попасть на свои рабочие места.

    смотретьВ Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    Сегодня в здании правительства должно состояться первое заседание правительства Армении во главе с Саргсяном.

    Накануне в ходе акций протеста в Ереване были задержаны более 70 демонстрантов.

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