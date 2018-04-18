В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов

В Армении продолжаются акции протеста против назначения
экс-президента страны Сержа Саргсяна главой правительства.
Сегодня в отделения полиции были доставлены 72 участника акций протестов, которые проходят в Ереване, передает «Интерфакс».
В центре столицы Армении прошло массовое шествие под руководством лидера армянской оппозиционной фракции «КЛК» Николая Пашиняна. Он объявил о начале «бархатной революции», а также призвал блокировать здания государственных учреждений и автотрассы.
В результате несколько тысяч человек начали блокировать здание мэрии Еревана и попытались парализовать движение на улицах. Тем временем полиция стянула дополнительные силы к центру города и выставила кордон, чтобы пересечь действия оппозиции.
По данным ТАСС, обстановка очень напряженная, особенно на площади Франции, возле оперного театра. Правоохранители выступили с заявлением, в котором действия оппозиции были названы незаконными. Кроме того, полиция возложила ответственность за возможное применение силы против протестующих при разгоне на организаторов акций.
Массовые демонстрации начались 13 апреля после того, как кандидатуру Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. 16 апреля произошли столкновения между митингующими и полицией. Несмотря на возросшее напряжение, 17 апреля Саргсян большинством голосов в парламенте был избран главой правительства. Президент Армен Саркисян подписал соответствующий указ о назначении.
В центре столицы Армении прошло массовое шествие под руководством лидера армянской оппозиционной фракции «КЛК» Николая Пашиняна. Он объявил о начале «бархатной революции», а также призвал блокировать здания государственных учреждений и автотрассы.
В результате несколько тысяч человек начали блокировать здание мэрии Еревана и попытались парализовать движение на улицах. Тем временем полиция стянула дополнительные силы к центру города и выставила кордон, чтобы пересечь действия оппозиции.
По данным ТАСС, обстановка очень напряженная, особенно на площади Франции, возле оперного театра. Правоохранители выступили с заявлением, в котором действия оппозиции были названы незаконными. Кроме того, полиция возложила ответственность за возможное применение силы против протестующих при разгоне на организаторов акций.
Массовые демонстрации начались 13 апреля после того, как кандидатуру Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. 16 апреля произошли столкновения между митингующими и полицией. Несмотря на возросшее напряжение, 17 апреля Саргсян большинством голосов в парламенте был избран главой правительства. Президент Армен Саркисян подписал соответствующий указ о назначении.
Комментарии