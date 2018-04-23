В Армении назначили временного главу правительства

Исполняющим обязанности
премьер-министра Армении стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян.
Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства, сообщает пресс-служба кабмина страны.
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста в Ереване. Согласно законам республики, в случае невозможности выполнения премьер-министром своих обязанностей его заменяет первый вице-премьер.
Сегодня же новый президент Армении Армен Саркисян завершил формирование нового правительства республики. В понедельник были опубликованы указы о назначении еще восьми членов кабинета министров, большинство из которых перешли из предыдущего состава правительства, передает ТАСС. Теперь по закону новое правительство должно сложить свои полномочия сразу после того, как президент страны примет отставку премьера.
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста в Ереване. Согласно законам республики, в случае невозможности выполнения премьер-министром своих обязанностей его заменяет первый вице-премьер.
Сегодня же новый президент Армении Армен Саркисян завершил формирование нового правительства республики. В понедельник были опубликованы указы о назначении еще восьми членов кабинета министров, большинство из которых перешли из предыдущего состава правительства, передает ТАСС. Теперь по закону новое правительство должно сложить свои полномочия сразу после того, как президент страны примет отставку премьера.
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