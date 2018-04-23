К шествию оппозиции в Ереване присоединились люди в военной форме

К протестам в армянской столице присоединились люди, называющие себя военными.
Около 20 человек в военной форме присоединились к маршу оппозиции в Ереване. Один из новых участников акции заявил РИА Новости, что служит в вооруженных силах страны, другие от комментариев отказались. Оружия при себе у них нет.
В понедельник в Ереване снова проходит масштабная акция протеста против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Протестующие идут несколькими большими группами, один из маршей стартовал от здания Ереванского государственного университета. Кроме людей в военной форме, в акции принимают участие студенты-медики в белых халатах. Полиция не препятствует проведению акции протеста.
Акции протеста проходят без лидеров оппозиции — депутатов армянского парламента Никола Пашиняна, объявившего о начале «бархатной революции» в стране, а также Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Накануне их задержали правоохранители, однако сегодня стало известно, что армянские власти приняли решение не лишать их депутатской неприкосновенности.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте.
Оппозиция выступает против изменений в конституции страны, согласно которым вся власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а у президента останутся представительские функции. Самого президента также будет избирать парламент. Изменения в конституции вступили в силу по окончании президентского срока Саргсяна. С 9 апреля пост президента в стране занимает Армен Саркисян.
В понедельник в Ереване снова проходит масштабная акция протеста против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Протестующие идут несколькими большими группами, один из маршей стартовал от здания Ереванского государственного университета. Кроме людей в военной форме, в акции принимают участие студенты-медики в белых халатах. Полиция не препятствует проведению акции протеста.
Акции протеста проходят без лидеров оппозиции — депутатов армянского парламента Никола Пашиняна, объявившего о начале «бархатной революции» в стране, а также Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Накануне их задержали правоохранители, однако сегодня стало известно, что армянские власти приняли решение не лишать их депутатской неприкосновенности.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте.
Оппозиция выступает против изменений в конституции страны, согласно которым вся власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а у президента останутся представительские функции. Самого президента также будет избирать парламент. Изменения в конституции вступили в силу по окончании президентского срока Саргсяна. С 9 апреля пост президента в стране занимает Армен Саркисян.
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