Лидеру армянской оппозиции Пашиняну и его соратникам предъявлены обвинения

Три оппозиционных депутата парламента Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний.
В Генпрокуратуре Армении сообщили о задержании оппозиционеров. В заявлении ведомства говорится, что депутаты парламента Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян нарушили закон о свободе собраний: с 13 апреля организовывали митинги, игнорируя ограничения мэрии Еревана.
Из сообщения Генпрокуратуры Армении: «Во время незаконных акций руководимые депутатами лица периодически грубо нарушали ряд положений закона о мирных собраниях, препятствовали свободному передвижению граждан, входу и выходу в ряд зданий, не ставили в известность своих сторонников о требованиях полиции прекратить собрания. Н. Пашинян, С. Микаелян и А. Мирзоян поощряли участников собраний перекрывать улицы, блокировать входы в здания госорганов, врывать в госздания, парализовать их работу».
Сегодня днем полиция применила светошумовые гранаты для разгона оппозиционного митинга в Ереване. Сообщалось о задержании лидера оппозиции и еще десятков человек. На жесткие меры правоохранительные органы пошли после призыва Пашиняна продолжить акции протеста с удвоенной силой. Это случилось после завершения «трехминутных переговоров» с премьером Сержем Саргсяном. Встреча политиков закончилась резким уходом председателя правительства: Саргсяна возмутил тон оппозиционера.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
Вчера в Ереване полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.
Из сообщения Генпрокуратуры Армении: «Во время незаконных акций руководимые депутатами лица периодически грубо нарушали ряд положений закона о мирных собраниях, препятствовали свободному передвижению граждан, входу и выходу в ряд зданий, не ставили в известность своих сторонников о требованиях полиции прекратить собрания. Н. Пашинян, С. Микаелян и А. Мирзоян поощряли участников собраний перекрывать улицы, блокировать входы в здания госорганов, врывать в госздания, парализовать их работу».
Сегодня днем полиция применила светошумовые гранаты для разгона оппозиционного митинга в Ереване. Сообщалось о задержании лидера оппозиции и еще десятков человек. На жесткие меры правоохранительные органы пошли после призыва Пашиняна продолжить акции протеста с удвоенной силой. Это случилось после завершения «трехминутных переговоров» с премьером Сержем Саргсяном. Встреча политиков закончилась резким уходом председателя правительства: Саргсяна возмутил тон оппозиционера.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
Вчера в Ереване полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.
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