Серж Саргсян ушел со встречи с главой оппозиции

Премьер Армении Серж Саргсян и оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против избрания Саргсяна, встретились в ереванской гостинице Marriott. Диалога между политиками не получилось.
Премьер Армении Серж Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном после короткого диалога. В самом начале встречи Саргсян усомнился в результативности обсуждения под прицелом камер десятков журналистов. Пашинян заявил, что обсуждаться будет только отставка премьера.
В какой-то момент председатель правительства остановил собеседника, заявив, что считает недопустимым разговор с ним в таком тоне, передает РИА Новости.
Серж Саргсян, премьер-министр Армении: «Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте».
Пашинян ответил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть в стране «перешла к народу».
Серж Саргсян: «Политическая сила, получившая на выборах 7–8%, не имеет права говорить от имени народа. И у меня больше нет желания говорить с вами».
Саргсян покинул место встречи, предложив журналистам самим делать выводы.
Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне массовых протестных акций заявил, что занял пост главы правительства из-аз сложной геополитической ситуацией в регионе. Он обещал уйти в отставку после решения «важных проблем» в стране.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
Вчера в Ереване полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.
В какой-то момент председатель правительства остановил собеседника, заявив, что считает недопустимым разговор с ним в таком тоне, передает РИА Новости.
Серж Саргсян, премьер-министр Армении: «Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте».
Пашинян ответил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть в стране «перешла к народу».
Серж Саргсян: «Политическая сила, получившая на выборах 7–8%, не имеет права говорить от имени народа. И у меня больше нет желания говорить с вами».
Саргсян покинул место встречи, предложив журналистам самим делать выводы.
Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне массовых протестных акций заявил, что занял пост главы правительства из-аз сложной геополитической ситуацией в регионе. Он обещал уйти в отставку после решения «важных проблем» в стране.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
Вчера в Ереване полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.
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