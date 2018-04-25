Полиция стягивает силы в центр Еревана, где проходит митинг оппозиции

Протестующие собрались на площади Республики в центре Еревана, где располагаются здания правительства и отель, в котором должна была пройти встреча представителей властей и оппозиции. Полиция стягивает силы к месту проведения митинга.
Протестующие танцуют на площади под громкую музыку и водят хороводы. Демонстранты перекрыли все улицы, ведущие с площади Республики. Некоторые из них вышли на проезжую часть, но правоохранители в происходящее не вмешиваются. Проезжающие автомобили приветствуют активистов гудками, передает РИА Новости.
Митинг начался около 11:00 по местному времени (10:00 мск). Ожидается, что лидер оппозиции Никол Пашинян потребует от врио премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях протестующих. Демонстранты добиваются назначения временного правительства во главе с «народным кандидатом» не из числа правящей Республиканской партии, также они требуют досрочных выборов в парламент.
Намеченные на сегодня переговоры Карапетяна и Пашиняна были сорваны, так как власти отказались вести диалог из-за радикальных условий протестующих.
Напомним, на фоне массовых акций протеста в Армении премьер Серж Саргсян подал в отставку. Однако демонстрации продолжились.
Митинг начался около 11:00 по местному времени (10:00 мск). Ожидается, что лидер оппозиции Никол Пашинян потребует от врио премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях протестующих. Демонстранты добиваются назначения временного правительства во главе с «народным кандидатом» не из числа правящей Республиканской партии, также они требуют досрочных выборов в парламент.
Намеченные на сегодня переговоры Карапетяна и Пашиняна были сорваны, так как власти отказались вести диалог из-за радикальных условий протестующих.
Напомним, на фоне массовых акций протеста в Армении премьер Серж Саргсян подал в отставку. Однако демонстрации продолжились.
Комментарии