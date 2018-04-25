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    Армянская оппозиция вновь перекрыла дороги в Ереване

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    Армянская оппозиция вновь перекрыла дороги в Ереване

    Армянская оппозиция вновь перекрыла дороги в Ереване

    Армянская оппозиция вновь перекрыла дороги в Ереване
  • Фото: Associated Press © 2018, Hrant Khactaryan

    • В Ереване в среду утром по призыву лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна возобновились акции протеста против действующей власти.

    Люди вновь стали перекрывать главные дороги города, создавая пробки. В акциях участвуют и студенты, сообщает с места событий корреспондент «Интерфакса».

    В среду утром должны были состояться переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.

    смотретьВ Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных митингов протеста в Ереване. После его ухода в отставку было отправлено правительство страны. В Кремле назвали произошедшее внутренним делом Армении и призвали не проводить параллелей с украинским Майданом.

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