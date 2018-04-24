Жители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления

Великобритания оставила без ответов ключевые вопросы по делу Скрипаля. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ОЗХО. Там
все-таки получили документ из Лондона. Однако, как отмечают российские эксперты, британцы не прояснили самые важные моменты. А в Солсбери тем временем приехали военные специалисты, чтобы очистить все места в городе, связанные с делом об отравлении.
На том месте, где нашли Скрипалей в бессознательном состоянии, теперь дежурит только один полицейский. Сообщалось, что рано утром в этот парк приехали три военных грузовика, которые привезли два железнодорожных контейнера, — там их и оставили. Изначально поступала информация, что на месте будут работать 190 военных, причем служащих королевских ВВС. Сообщалось также, что операция будет крайне дорогостоящей: планировали потратить миллионы на обеззараживание города. Но сейчас не наблюдается никого, кроме одного правоохранителя, передает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
В районе, где нашли Скрипалей, довольно многолюдно. Но жители Солсбери не чувствуют никакой угрозы.
Элизабет Свейн, жительница Солсбери, бывшая сотрудница лаборатории Портон-Даун: «Я гуляю здесь каждый день семь недель подряд, и я совсем ничего не боюсь. Я приняла то, что случилось. Много лет назад я была сотрудницей лаборатории Портон-Даун в отделе, где работали с нервно-паралитическими газами».
В первые дни после инцидента жителям Солсбери говорили, что для безопасности достаточно помыть голову и протереть туфли и сумки влажными салфетками. Но сейчас заявляют, что необходимо разрушить до основания девять объектов в городе и провести очень дорогое обеззараживание.
Новых фактов нет, но по-прежнему британская пресса настаивает на русском следе в деле Скрипаля. Даже глава лаборатории Портон-Даун сообщил несколько недель назад, что нет никаких доказательств, подтверждающих, что отравляющее вещество, использованное против Скрипалей, было произведено в России, а не в другой стране. Об этом же заявил глава ОЗХО в разговоре с российским пранкером, который представился польским премьером.
А российское постпредство при ОЗХО сообщило сегодня, что не удовлетворено степенью сотрудничества с Британией и теми материалами, которые предоставил Лондон. Между тем по мере проведения глобальной чистки в Солсбери, видимо, материалов для исследования будет все меньше и меньше.
Подробности — в видеоматериале.
В районе, где нашли Скрипалей, довольно многолюдно. Но жители Солсбери не чувствуют никакой угрозы.
Элизабет Свейн, жительница Солсбери, бывшая сотрудница лаборатории Портон-Даун: «Я гуляю здесь каждый день семь недель подряд, и я совсем ничего не боюсь. Я приняла то, что случилось. Много лет назад я была сотрудницей лаборатории Портон-Даун в отделе, где работали с нервно-паралитическими газами».
В первые дни после инцидента жителям Солсбери говорили, что для безопасности достаточно помыть голову и протереть туфли и сумки влажными салфетками. Но сейчас заявляют, что необходимо разрушить до основания девять объектов в городе и провести очень дорогое обеззараживание.
Новых фактов нет, но по-прежнему британская пресса настаивает на русском следе в деле Скрипаля. Даже глава лаборатории Портон-Даун сообщил несколько недель назад, что нет никаких доказательств, подтверждающих, что отравляющее вещество, использованное против Скрипалей, было произведено в России, а не в другой стране. Об этом же заявил глава ОЗХО в разговоре с российским пранкером, который представился польским премьером.
А российское постпредство при ОЗХО сообщило сегодня, что не удовлетворено степенью сотрудничества с Британией и теми материалами, которые предоставил Лондон. Между тем по мере проведения глобальной чистки в Солсбери, видимо, материалов для исследования будет все меньше и меньше.
Подробности — в видеоматериале.
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