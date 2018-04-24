Итоги дня
ТВ-Эфир
Итоги дня
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Жители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления. Великобритания, отравление, расследование, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления

    Жители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления

    1 комментарий
    Жители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления

    Жители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления

    Жители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления

      Великобритания оставила без ответов ключевые вопросы по делу Скрипаля. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ОЗХО. Там все-таки получили документ из Лондона. Однако, как отмечают российские эксперты, британцы не прояснили самые важные моменты. А в Солсбери тем временем приехали военные специалисты, чтобы очистить все места в городе, связанные с делом об отравлении.

      На том месте, где нашли Скрипалей в бессознательном состоянии, теперь дежурит только один полицейский. Сообщалось, что рано утром в этот парк приехали три военных грузовика, которые привезли два железнодорожных контейнера, — там их и оставили. Изначально поступала информация, что на месте будут работать 190 военных, причем служащих королевских ВВС. Сообщалось также, что операция будет крайне дорогостоящей: планировали потратить миллионы на обеззараживание города. Но сейчас не наблюдается никого, кроме одного правоохранителя, передает корреспондент НТВ Лиза Герсон.

      В районе, где нашли Скрипалей, довольно многолюдно. Но жители Солсбери не чувствуют никакой угрозы.

      Элизабет Свейн, жительница Солсбери, бывшая сотрудница лаборатории Портон-Даун: «Я гуляю здесь каждый день семь недель подряд, и я совсем ничего не боюсь. Я приняла то, что случилось. Много лет назад я была сотрудницей лаборатории Портон-Даун в отделе, где работали с нервно-паралитическими газами».

      В первые дни после инцидента жителям Солсбери говорили, что для безопасности достаточно помыть голову и протереть туфли и сумки влажными салфетками. Но сейчас заявляют, что необходимо разрушить до основания девять объектов в городе и провести очень дорогое обеззараживание.

      Новых фактов нет, но по-прежнему британская пресса настаивает на русском следе в деле Скрипаля. Даже глава лаборатории Портон-Даун сообщил несколько недель назад, что нет никаких доказательств, подтверждающих, что отравляющее вещество, использованное против Скрипалей, было произведено в России, а не в другой стране. Об этом же заявил глава ОЗХО в разговоре с российским пранкером, который представился польским премьером.

      А российское постпредство при ОЗХО сообщило сегодня, что не удовлетворено степенью сотрудничества с Британией и теми материалами, которые предоставил Лондон. Между тем по мере проведения глобальной чистки в Солсбери, видимо, материалов для исследования будет все меньше и меньше.

      Подробности — в видеоматериале.

      Новости по теме

      Дело Скрипаля

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru