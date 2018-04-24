Постпредство РФ при ОЗХО не устроили ответы британцев

Полученные от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери не устраивают российскую сторону. Об этом НТВ сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Из заявления: «Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление: британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали».
Сейчас постпредство прорабатывает дальнейшие шаги. Здесь пообещали «добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам».
Накануне Лондон предоставил Москве ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. В марте бывший британский шпион и его дочь были госпитализированы в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва эти обвинения отвергает.
Сейчас постпредство прорабатывает дальнейшие шаги. Здесь пообещали «добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам».
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