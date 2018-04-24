Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Постпредство РФ при ОЗХО не устроили ответы британцев

    комментировать

    Постпредство РФ при ОЗХО не устроили ответы британцев

    Постпредство РФ при ОЗХО не устроили ответы британцев

    Полученные от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери не устраивают российскую сторону. Об этом НТВ сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Из заявления: «Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление: британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали».

    Сейчас постпредство прорабатывает дальнейшие шаги. Здесь пообещали «добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам».

    Накануне Лондон предоставил Москве ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. В марте бывший британский шпион и его дочь были госпитализированы в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва эти обвинения отвергает.

    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru