Опять «Новичок»: зачем Лондон возвращается к старым версиям отравления Скрипалей

Россия
по-прежнему требует обнародовать факты по делу Скрипалей. Но теперь в ОЗХО утверждают, что результаты швейцарских исследований — вовсе не результаты, а контрольные образцы, и Россия не должна была рассказывать, что в этих образцах психотропное вещество BZ.
Чарльз Шубридж, бывший офицер Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом: «Я следователь, а не химик. И как у следователя у меня возникает вопрос — почему понадобилось в контрольный образец ОЗХО добавлять именно BZ? Вспомните, что говорили в самом начале свидетели: Скрипали вели себя так, будто находились под действием наркотиков — пена изо рта и резкие движения. Потом и полицейский, и сама Юлия Скрипаль заявляли, что чувствовали дезориентацию, искажение действительности. Это как раз симптомы применения BZ, а вовсе не нервно-паралитического вещества. И как следователь я задаю вопрос: если они все выжили и пришли в себя, не является ли это отравлением именно боевым наркотическим веществом?»
Теперь на вопросы должна отвечать ОЗХО. Но можно ли говорить о беспристрастности международных экспертов? Один из них объяснил, что Скрипалям удалось выжить после отравления «Новичком», потому что они вымыли руки и смыли весь яд. А через неделю те же эксперты заявили, что это крайне устойчивое вещество, от него невозможно избавиться, и его действие смертельно. При этом никто так и не ответил на вопрос, почему в крови Юлии Скрипаль, которая выздоровела раньше, отравляющее вещество было обнаружено в исходной, неразложившейся форме, несмотря на всю логику химических процессов.
Люди, которые называют себя создателями «Новичка», едины во мнении, что симптомы Скрипалей не похожи на результат воздействия этого вещества. И тогда политики возвращаются к заявлениям первых дней, к неким кадрам с камер слежения магазина в Солсбери. На них появляется женщина с красной сумкой, затем мужчина средних лет. Но их присутствие снова ничего не объясняет. Зачем тогда снова их вспоминать?
Мэттью Барроуз, ветеран ЦРУ, аналитик и бывший советник Национальной разведки США: «Лондону не удастся скрыть, если вдруг окажется, что версия русских отравителей несостоятельна, но он сейчас делает все, чтобы оттянуть этот момент. Посмотрите: то, что британцы позвали на помощь ЦРУ, никак не афишируется. А они позвали. И Юлию они не показывают дипломатам именно потому, что сейчас ее очень легко „обработать“. И ее отец тоже будет готов сделать все ради себя и ради дочери».
Некоторые эксперты даже полагают, что вещество BZ было добавлено в пробы Скрипалей специалистами ОЗХО, чтобы подтвердить компетентность швейцарской лаборатории и скрыть, что химическое оружие было уничтожено не полностью.
Владимир Углев, химик, бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ, один из создателей «Новичка»: «Я с самого начала высказывал подозрения, что существовал сговор между странами, которые знали о существовании веществ, чтобы не передавать это ОЗХО. И теперь это подтверждается».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Теперь на вопросы должна отвечать ОЗХО. Но можно ли говорить о беспристрастности международных экспертов? Один из них объяснил, что Скрипалям удалось выжить после отравления «Новичком», потому что они вымыли руки и смыли весь яд. А через неделю те же эксперты заявили, что это крайне устойчивое вещество, от него невозможно избавиться, и его действие смертельно. При этом никто так и не ответил на вопрос, почему в крови Юлии Скрипаль, которая выздоровела раньше, отравляющее вещество было обнаружено в исходной, неразложившейся форме, несмотря на всю логику химических процессов.
Люди, которые называют себя создателями «Новичка», едины во мнении, что симптомы Скрипалей не похожи на результат воздействия этого вещества. И тогда политики возвращаются к заявлениям первых дней, к неким кадрам с камер слежения магазина в Солсбери. На них появляется женщина с красной сумкой, затем мужчина средних лет. Но их присутствие снова ничего не объясняет. Зачем тогда снова их вспоминать?
Мэттью Барроуз, ветеран ЦРУ, аналитик и бывший советник Национальной разведки США: «Лондону не удастся скрыть, если вдруг окажется, что версия русских отравителей несостоятельна, но он сейчас делает все, чтобы оттянуть этот момент. Посмотрите: то, что британцы позвали на помощь ЦРУ, никак не афишируется. А они позвали. И Юлию они не показывают дипломатам именно потому, что сейчас ее очень легко „обработать“. И ее отец тоже будет готов сделать все ради себя и ради дочери».
Некоторые эксперты даже полагают, что вещество BZ было добавлено в пробы Скрипалей специалистами ОЗХО, чтобы подтвердить компетентность швейцарской лаборатории и скрыть, что химическое оружие было уничтожено не полностью.
Владимир Углев, химик, бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ, один из создателей «Новичка»: «Я с самого начала высказывал подозрения, что существовал сговор между странами, которые знали о существовании веществ, чтобы не передавать это ОЗХО. И теперь это подтверждается».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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