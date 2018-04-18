В МИД РФ скептически восприняли заявление ОЗХО по веществу BZ

В МИД РФ скептически расценили заявление руководства технического cекретариата ОЗХО по веществу BZ, поскольку это заявление не стыкуется с теми данными, которые были получены Москвой в результате анализа доклада ОЗХО. Об этом заявила официальный МИД РФ Мария Захарова.
Ранее руководитель лаборатории организации Марк-Майкл Блюм заявил, что эксперты не обнаружили вещество BZ в образцах проб, которые были взяты на месте отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. При этом вещество BZ, по его словам, «содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами».
Заявление Блюма стало ответом на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, выдвинувшего версию о том, что Скрипали были отравлены веществом BZ, стоявшим на вооружении стран НАТО, а не «Новичком». Свои слова министр подкрепил результатами независимой экспертизы лаборатории швейцарского города Шпиц.
Мария Захарова: «Ситуация с веществом BZ, описанная в заявлении (Блюма — ред.), мягко говоря, спорная. Поэтому для того, чтобы установить полную картину, нужны анализы всех лабораторий, авторизованных ОЗХО для проведения исследования. Нужно остановить эту игру в кошки-мышки и наконец открыть все имеющиеся данные».
По ее словам, российская делегация в Гааге в ближайшее время проведет пресс-конференцию.
Заявление Блюма стало ответом на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, выдвинувшего версию о том, что Скрипали были отравлены веществом BZ, стоявшим на вооружении стран НАТО, а не «Новичком». Свои слова министр подкрепил результатами независимой экспертизы лаборатории швейцарского города Шпиц.
Мария Захарова: «Ситуация с веществом BZ, описанная в заявлении (Блюма — ред.), мягко говоря, спорная. Поэтому для того, чтобы установить полную картину, нужны анализы всех лабораторий, авторизованных ОЗХО для проведения исследования. Нужно остановить эту игру в кошки-мышки и наконец открыть все имеющиеся данные».
По ее словам, российская делегация в Гааге в ближайшее время проведет пресс-конференцию.
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