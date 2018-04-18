ОЗХО: в образцах проб из Солсбери вещество BZ не обнаружено

В образцах проб, которые были взяты в Солсбери после отравления Скрипалей, не обнаружили вещество BZ. Об этом заявили в Организации по запрещению химического оружия.
Марк-Майкл Блюм, глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, выступил на на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге. Он заявил, что в пробах из Солсбери не нашли следов BZ, передает РИА Новости.
Марк-Майкл Блюм: «Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что специалисты швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа изучили образцы по делу об отравлении Скрипалей, которые получили от ОЗХО. В них нашли следы химического оружия BZ, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО.
Напомним, сегодня в Гааге проходит закрытое заседание ОЗХО в связи с делом Скрипалей. В ходе этой встречи постпред Британии при организации пообещал, что Лондон ответит на вопросы, поставленные Москвой, в течение 10 дней.
Марк-Майкл Блюм: «Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что специалисты швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа изучили образцы по делу об отравлении Скрипалей, которые получили от ОЗХО. В них нашли следы химического оружия BZ, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО.
Напомним, сегодня в Гааге проходит закрытое заседание ОЗХО в связи с делом Скрипалей. В ходе этой встречи постпред Британии при организации пообещал, что Лондон ответит на вопросы, поставленные Москвой, в течение 10 дней.
Комментарии