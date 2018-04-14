Лавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери

Независимая экспертиза проанализировала вещество, использованное при отравлении в Солсбери, и нашла в образце следы химического оружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
По словам Лаврова, вещество исследовали специалисты швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц. Они получили образцы от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Сергей Лавров: «Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия».
По словам Лаврова, BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, способным вывести человека из строя на определенное время. Психотоксичный эффект при попадании в организм длится до четырех суток.
Сергей Лавров: «Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось».
Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234 (его британские власти называют «Новичок»), передает ТАСС.
Сергей Лавров: «По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу».
Министр отметил, что клиническая картина в случае со Скрипалями больше соответствует применению отравляющего вещества BZ. Именно поэтому российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом о том, почему в итоговом докладе не была использована информация швейцарских экспертов.
Доклад ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованный 12 апреля, подтверждает использование токсичного химического вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.
Сергей Лавров: «Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия».
По словам Лаврова, BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, способным вывести человека из строя на определенное время. Психотоксичный эффект при попадании в организм длится до четырех суток.
Сергей Лавров: «Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось».
Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234 (его британские власти называют «Новичок»), передает ТАСС.
Сергей Лавров: «По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу».
Министр отметил, что клиническая картина в случае со Скрипалями больше соответствует применению отравляющего вещества BZ. Именно поэтому российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом о том, почему в итоговом докладе не была использована информация швейцарских экспертов.
Доклад ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованный 12 апреля, подтверждает использование токсичного химического вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.
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