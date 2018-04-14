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    Лавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери. Великобритания, Лавров, НАТО, США, отравление, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери

    Лавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери

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    Лавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери

    Лавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери

    Лавров рассказал о наличии вещества BZ из стран НАТО в пробах из Солсбери

      Независимая экспертиза проанализировала вещество, использованное при отравлении в Солсбери, и нашла в образце следы химического оружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

      По словам Лаврова, вещество исследовали специалисты швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц. Они получили образцы от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

      Сергей Лавров: «Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия».

      По словам Лаврова, BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, способным вывести человека из строя на определенное время. Психотоксичный эффект при попадании в организм длится до четырех суток.

      Сергей Лавров: «Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось».

      Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234 (его британские власти называют «Новичок»), передает ТАСС.

      Сергей Лавров: «По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу».

      Министр отметил, что клиническая картина в случае со Скрипалями больше соответствует применению отравляющего вещества BZ. Именно поэтому российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом о том, почему в итоговом докладе не была использована информация швейцарских экспертов.

      смотретьЛавров анонсировал «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалю
      Лавров анонсировал «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалю
      Доклад ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованный 12 апреля, подтверждает использование токсичного химического вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.

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